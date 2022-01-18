Источник материала: Starsnation.io

Старые способы рекламирования товара или услуги не работают? И даже обращение к дорогим проектам рекламщиков не дают эффект? Как правило, из этой кажущейся тупиковой, ситуации, есть выход — работа с блогерами. Они умеют проникать в самое сердце пользователя, минуя стереотипные предложения и тексты. Блогеры изменяют информационные клише и предлагают инновационные подходы к тому, как рекламировать продукцию или услугу. Кроме того, они работают в том информационном пространстве, которое доступно практически всем, кто может принимать решения о покупках — на различных интернет-площадках:

- в социальных сетях;

- в видео-роликах;

- в отзывах;

- различных сообщениях-постах.

Как подобрать самый подходящий вариант для рекламирования?

Как подобрать самый подходящий вариант распространения контента? Здесь может быть множество подходов и вариантов выбора исполнителей заказа. И помочь в этом подборе сможет биржа рекламы инстаграм, фейсбук, ютюб-блогеров, а также авторов видео и текстов на собственных платформах и сайтах. Важно подобрать блогера, который естественно подаст тему. А реклама продукции в его посте или видео будет органичным продолжением его идей и интересов. Если этого не будет, реклама просто «выпадет» из контекста и не сработает даже на долю процента.

Как правильно подобрать линию взаимодействия? Эксперты советуют сначала определить три характеристики предлагаемого товара/услуги и от этих позиций и отталкиваться в выборе сотрудничества:

- свойства товара, которые остро необходимы для рекламирования;

- способ рекламирования – концептуальная подача информации от компании или авторская свободная концепция;

- ожидаемый эффект.

От этого зависит как бюджет рекламной компании, так и ее продолжительность, и наполненность.

Большое разнообразие предложений после формирования и представления заказов на бирже, поможет определиться с исполнителем. А затем начинается работа с автором.

Авторам нужно удалить внимание и рассказать все до мелочей

Если первый шаг пройден, и исполнитель уже отобран, осталась не менее важная часть работы — создание контента. Ошибочно считать, что теперь работа заказчика закончилась. Наоборот. Активная помощь блогеру в создании рекламного сообщения поможет получить максимальный эффект. И здесь важно не перегнуть палку, то есть не отвлекаться на мелочи и не «выравнивать» стилистику авторов.

Как общаться с аудиторией, как вызвать эмоции у зрителя или читателя/слушателя — в этом блогеры разберутся самостоятельно. Но автору необходимо помочь в понимании сути товара или услуги, понимании того, как работает фирма и к каким целям стремиться. Это поможет сфокусировать внимание на точных целях, передать колорит и уникальность услуги/товара пользователям. А значит добиться коммерческого успеха.