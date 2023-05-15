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Выгодная покупка хостинга
15.05.2023 16:29 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Услуги хостинга необходимо выбирать с учетом размещения сайтов. Лучший вариант для хранения небольшого объема информации – облачный хостинг Минск, ул. Интернациональная 25а, каб.323 – это адрес компании ООО "Единые решения", которая предлагает выгодные условия аренды сервера или части областей.
Преимущественные особенности виртуального сервера:
Бесплатные опции виртуального сервера:
Лучшее решение
Облачный хостинг – это самое простое и доступное по цене решение. Размещение серверов осуществляется в самом крупном популярном дата-центре BeCloud. Это гарантия высокой производительности и стабильной бесперебойной работы сайта. Многие пользователи начинают со стартовых тарифов, а при необходимости их повышают. Все тарифы оптимизированы под проекты любой сложности и объема. Технические характеристики облачного сервера соответствуют стандартным требованиям и пожеланиям пользователей, что делает его универсальным. Безопасность информации, хранимой здесь, гарантируется.
Купить хостинг в компании ООО "Единые решения", значит, получить определенные дивиденды:
Быстродействие Битрикс
Поскольку ресурсы 1С-Битрикс более требовательные, то для их стабильной работы необходим специализированный хостинг с исключительными вычислительными мощностями. Таким требованиям соответствуют серверы ООО "Единые решения". Здесь при любом тарифе не бывает торможений и зависаний. Сайты работают быстро и стабильно. Все тарифы формируются с учетом запросов и пожеланий клиентов компании. Если пользователь выходит за рамки тарифа, владелец сайта может изменить конфигурацию параметров или докупить место в облачном сервере. Сегодня 1С-Битрикс – самая востребованная платформа для удаленной коммерции, особенно для владельцев интернет-магазинов.
Покупая хостинг для 1с битрикс в компании ООО "Единые решения", заказчик платит минимум денежных средств, поскольку здесь самые низкие тарифы в регионе. Одним из следующих преимуществ является возможность получения денежных средств за неиспользованные дни. Благодаря мощным процессорам с тактовой частотой 5 гигагерц не происходит даже миллисекундного торможения. Не менее впечатляет общая скорость работы хостинга – 3 гигабайта в секунду. Несмотря на соседство других сайтов облачного сервера, они никак не влияют на быстродействие остальных ресурсов. Это объясняется грамотным разделением дискового пространства.
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