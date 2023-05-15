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Выгодная покупка хостинга

15.05.2023 16:29 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

Услуги хостинга необходимо выбирать с учетом размещения сайтов. Лучший вариант для хранения небольшого объема информации – облачный хостинг Минск, ул. Интернациональная 25а, каб.323 – это адрес компании ООО "Единые решения", которая предлагает выгодные условия аренды сервера или части областей.

Преимущественные особенности виртуального сервера:

  • · исключительное быстродействие и надежность;
  • · максимальные показатели производительности;
  • · наличие сертификатов SSL;
  • · продление лицензии бонусами или пятая часть возврата денежных средств после покупки хостинга для 1С Битрикс;
  • · доступные цены.

Бесплатные опции виртуального сервера:

  • · базы данных;
  • · доступ по протоколу SSH;
  • · независимая электронная почта, не пропускающая вирусы и спам;
  • · безлимитный трафик;
  • · круглосуточная техническая поддержка,
  • · возможность бесплатного двухмесячного тестирования.

Лучшее решение

Облачный хостинг – это самое простое и доступное по цене решение. Размещение серверов осуществляется в самом крупном популярном дата-центре BeCloud. Это гарантия высокой производительности и стабильной бесперебойной работы сайта. Многие пользователи начинают со стартовых тарифов, а при необходимости их повышают. Все тарифы оптимизированы под проекты любой сложности и объема. Технические характеристики облачного сервера соответствуют стандартным требованиям и пожеланиям пользователей, что делает его универсальным. Безопасность информации, хранимой здесь, гарантируется.

Купить хостинг в компании ООО "Единые решения", значит, получить определенные дивиденды:

  • · надежность работы – автоматическая регулировки нагрузки на все серверы;
  • · экономия времени каждого пользователя. Это объясняется автоматическим включением запрашиваемых услуг;
  • · бесплатный перенос сайтов от одного провайдера к другому;
  • · простое понятное управление;
  • · удобная оплата всеми известными способами;
  • · круглосуточно работающая служба информационной поддержки.

Быстродействие Битрикс

Поскольку ресурсы 1С-Битрикс более требовательные, то для их стабильной работы необходим специализированный хостинг с исключительными вычислительными мощностями. Таким требованиям соответствуют серверы ООО "Единые решения". Здесь при любом тарифе не бывает торможений и зависаний. Сайты работают быстро и стабильно. Все тарифы формируются с учетом запросов и пожеланий клиентов компании. Если пользователь выходит за рамки тарифа, владелец сайта может изменить конфигурацию параметров или докупить место в облачном сервере. Сегодня 1С-Битрикс – самая востребованная платформа для удаленной коммерции, особенно для владельцев интернет-магазинов.

Покупая хостинг для 1с битрикс в компании ООО "Единые решения", заказчик платит минимум денежных средств, поскольку здесь самые низкие тарифы в регионе. Одним из следующих преимуществ является возможность получения денежных средств за неиспользованные дни. Благодаря мощным процессорам с тактовой частотой 5 гигагерц не происходит даже миллисекундного торможения. Не менее впечатляет общая скорость работы хостинга – 3 гигабайта в секунду. Несмотря на соседство других сайтов облачного сервера, они никак не влияют на быстродействие остальных ресурсов. Это объясняется грамотным разделением дискового пространства.

 
 
 
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