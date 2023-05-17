На что обратить внимание при выборе игрового ноутбука?

Источник материала: ИноСМИ

Опытные геймеры знают, что нужно учитывать при выборе игрового ноутбука. Но если вы новичок, то с первого взгляда сложно сориентироваться. На рынке большой выбор игровых ноутбуков в самой разной ценовой категории, не говоря уже о дополнительных опциях. Вместе с экспертами сайта https://novatek.by/ мы подготовили список того, на что нужно обратить внимание при выборе игрового ноутбука, чтобы вам было проще определиться.

Процессор

Если говорить простым языком, то это сердце игрового ноутбука. Существует две основные марки процессоров: Intel и AMD. Intel считается лучшим выбором для игровых ноутбуков из-за высокой производительности. Дополнительно советуем обратить внимание на операционную систему, которая совместима с процессором и наличие соответствующей видеокарты.

Видеокарта

Это важный компонент для игровых ноутбуков, отвечающий за графику, которая делает игру настоящей. Существует два основных типа видеокарт: дискретные и интегрированные. Дискретные карты обладают большей мощностью, предназначены для игр и графических приложений, могут обрабатывать большие объемы графических данных. Интегрированные карты подходят разве что для офисной работы или для просмотра потокового видео. На странице https://novatek.by/catalogs/noutbuki вы можете найти ноутбуки как с дискретной, так и с интегрированной видеокартой.

Оперативная память

Данный компонент определяет, как много данных может обрабатывать компьютер за один раз. Правило простое: чем больше оперативной памяти, тем лучше. Обычно для игровых ноутбуков нужно не менее 8GB, чтобы обеспечить достаточную производительность.

Жесткий диск

Это место, где хранятся все файлы, в том числе и игры. Жесткий диск нужен большой, чтобы загружаемые игры в любе время были легко доступны. Жесткий диск объемом 1ТВ — это норма для игровых ноутбуков.

Экран

Качество экрана может повлиять на качество игр и качество просмотра фильмов. Размер экрана это выбор игрока, но качество изображения — нет. Игровой ноутбук, выбранный вами на странице https://novatek.by/catalogs/noutbuk, должен иметь хорошее разрешение, чтобы обеспечить процесс полного погружения в игру.

Клавиатура и мышь

Это второстепенные компоненты, которые могут повлиять на игровой опыт. Игрокам мы советуем выбрать надежную клавиатуру и мышь, которые соответствуют их потребностям. Учитываются требования к отклику кнопок мыши и клавиатуры, типу подключения, наличию подсветки для игры в темноте.

Помимо этого, нужно учитывать габариты игрового ноутбука, его вес и емкость аккумулятора, чтобы он легко помещался в рюкзаке или сумке, а также мог работать длительное время без подключения к сети.