Основные виды наружной рекламы

Источник материала: ИноСМИ

Любой бизнесмен прекрасно понимает, что без рекламы сложно обойтись. Благодаря ей удается привлечь внимание большего количества потенциальных покупателей или клиентов. Все зависит от того, будет предлагаться какой-то товар или услуга. И большое значение здесь имеет наружная реклама, которая сегодня отличается своим разнообразием. Вполне понятно, что она используется не внутри зданий, а снаружи. И какие ее виды считаются теперь основными? Это важно знать тем, кто планирует провести свою рекламную акцию.

Типы наружной рекламы

Жители любого города ежедневно сталкиваются с наружной рекламой. Все к ней уже давно привыкли, часто даже не замечая, какая там излагается информация. Все такие изделия различаются по нескольким категориям:

· конструкцией;

конструкцией; · размерами;

размерами; · материалом изготовления;

материалом изготовления; · предназначением.

Все это в обязательном порядке влияет и на показатель стоимости. А это важно для любого заказчика.

Чтобы понять, что такое наружная реклама, необходимо рассмотреть несколько ее видов. И надо брать то, что чаще всего используется.

Брандмаузэр, представляющий собой отдельный вид баннера, который принято располагать на фасаде здания. Призматрон, который выглядит как щит, выполненных из трехгранных призм, которые все вместе являются одной картиной. Крышная установка, где уже из самого названия становится понятно, что она монтируется на крыше здания. Вывеска, которая обычно указывает на компанию или магазин, находящийся за данной дверью.

А еще можно указать и на лайтбокс, который часто называют "световым коробом", потому что он имеет свойство светиться в темное время суток.

Новые разновидности

Наружная реклама используется уже не одно десятилетие. А если брать во внимание цивилизованные страны, так там она появилась еще раньше. Но эта сфера постоянно развивается, она не стоит на месте. Периодически появляется что-то новое. И можно выделить несколько видов новинок:

· цифровые экраны, которые могут быть как стационарные так и переносного типа;

цифровые экраны, которые могут быть как стационарные так и переносного типа; · дополнительная реальность, что больше сегодня практикуется на остановках;

дополнительная реальность, что больше сегодня практикуется на остановках; · ситуативная реклама, имеющая свойство изменяться в зависимости от времени суток;

ситуативная реклама, имеющая свойство изменяться в зависимости от времени суток; · навигационные указатели, которые не обходятся без манекенов.

При изготовлении подобной рекламы используются новейшие технологии. Все это делается для того, чтобы привлечь внимание пешеходов. И сегодня стараются добиться того, чтобы все эти вывески, пиллары или баннеры могли приносить пользу не только в дневное время, но и ночью. Для этого в обязательном порядке применяется эффективная подсветка. В этом случае ночью рекламу видно издалека.