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Основные виды наружной рекламы
07.08.2023 12:55 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Любой бизнесмен прекрасно понимает, что без рекламы сложно обойтись. Благодаря ей удается привлечь внимание большего количества потенциальных покупателей или клиентов. Все зависит от того, будет предлагаться какой-то товар или услуга. И большое значение здесь имеет наружная реклама, которая сегодня отличается своим разнообразием. Вполне понятно, что она используется не внутри зданий, а снаружи. И какие ее виды считаются теперь основными? Это важно знать тем, кто планирует провести свою рекламную акцию.
Типы наружной рекламы
Жители любого города ежедневно сталкиваются с наружной рекламой. Все к ней уже давно привыкли, часто даже не замечая, какая там излагается информация. Все такие изделия различаются по нескольким категориям:
Все это в обязательном порядке влияет и на показатель стоимости. А это важно для любого заказчика.
Чтобы понять, что такое наружная реклама, необходимо рассмотреть несколько ее видов. И надо брать то, что чаще всего используется.
А еще можно указать и на лайтбокс, который часто называют "световым коробом", потому что он имеет свойство светиться в темное время суток.
Новые разновидности
Наружная реклама используется уже не одно десятилетие. А если брать во внимание цивилизованные страны, так там она появилась еще раньше. Но эта сфера постоянно развивается, она не стоит на месте. Периодически появляется что-то новое. И можно выделить несколько видов новинок:
При изготовлении подобной рекламы используются новейшие технологии. Все это делается для того, чтобы привлечь внимание пешеходов. И сегодня стараются добиться того, чтобы все эти вывески, пиллары или баннеры могли приносить пользу не только в дневное время, но и ночью. Для этого в обязательном порядке применяется эффективная подсветка. В этом случае ночью рекламу видно издалека.
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