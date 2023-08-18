Обзор Rusender, одного из лучших конструкторов email-рассылок

Источник материала: ИноСМИ

Существует множество каналов привлечения внимания аудитории с разной степенью эффективности. Электронная почта – один из лучших по КПД с окупаемостью примерно в 40 раз. Вспомните себя: подумывали что-то купить, пришло письмо с распродажей из проверенного магазина, выбрали и купили. Или была идея изучить что-либо, а тут на почту прилетело предложение забрать соответствующий курс бесплатно или с большой скидкой. Вся суть в том, что можно выбирать, от кого получать рассылки.

Поэтому, если человек фильтрует доступ к своему вниманию через почту, то он получает релевантные предложения. Не стихийные, как в соцсетях или мессенджерах, а потенциально полезные. И отношение к ним, в среднем, более серьёзное, чем к случайным. Это как бы официальный канал связи, не развлекательный. Вы сами выбираете тех, кто получает к нему доступ с возможностью дальнейшего отказа от писем. Мы не «тусуемся» в почте, а мониторим предложения и уведомления от разных компаний/организаций. Деловой канал связи.

Нельзя просто так массово спамить письмами с бесплатного почтового адреса. Для законной организации рассылок используют специальные сервисы. В текущей ситуации крайне жителям России безопаснее и удобнее всего выбирать среди отечественных вариантов. Одним из них является Rusender. И он по ряду признаков выгоднее конкурентов. Давайте перейдём к подробностям.

Что умеет Rusender? Возможности, особенности

Для начала отметим ручную модерацию писем. Это выгодно для всех пользователей системы, поскольку через неё не получится рассылать спам и незаконные вещи, что сохраняет хорошую репутацию и обезопасит от блокировок почтовиками или прямого попадания писем в спам. Для надёжности важно использовать доменную почту, а не личную, хотя второй вариант тоже возможен. Но не рекомендуем так делать. Домен можно зарегистрировать внутри сервиса или припарковать купленный у любого регистратора.

Вторая фишка – помощь при импорте контактной базы или переезде с другого сервиса, который оказался заблокированным или перестал устраивать. Это прописано прямо в условиях тарифа. Вообще, Rusender поддерживает импорт из CSV, XLSX, XLS и TXT. Также возможен ручной импорт путём построчного вписывания контактных данных, списками или в общую папку.

Для тех, у кого нет никакой базы, предусмотрен конструктор форм подписки. При создании можно выбрать встроенный на страницу или всплывающий вариант с условиями показа, настроить содержимое и её дизайн, выбрав цвета шрифтов, фонов полей и кнопки подписки. В итоге, вы получите HTML-код для размещения на любом сайте. Просто скопируйте и вставьте на нужную страницу. Эта возможность доступна на бесплатном тарифе, так что начать собирать базу можно сразу после регистрации, если у вас есть сайт. А если же нет…

Тогда…

Rusender предоставляет возможность создания сайта в качестве бонуса. Это одна из основных фишек системы, делающая сервис самым выгодным на рынке, особенно для тех, у кого ещё ничего нет в Сети, новичков онлайн-бизнеса.

Правильный тариф называется «uCombo», стоит 1390 руб/мес или 1112 руб/мес при годовой предоплате (20% скидка) и даёт оплаченную подписку на конструктор сайтов для бизнеса uKit (визитки, лендинги, магазины), BoardCRM, конструкторы калькуляторов товаров и услуг uCalc, а также опросов WebAsk. Таким образом, оплачивая подписку Rusender, вместо 1 сервиса получаете доступ к пяти. Отличная основа для строительства мощной машины для продаж чего-либо в Интернете.

Обычный тариф называется «Premium», без скидки обходится в 990 руб/мес. Его рекомендуем выбирать только тем, кому совершенно ничего, кроме сервиса рассылок, не нужно.

На всех тарифах неограниченный российский хостинг, что позволяет прикреплять сколь угодно файловых вложений в письма, приоритетная поддержка и модерация писем.

Цена обоих тарифов подразумевает работу с базой в 1000 контактов. В процессе оформления подписки вы можете увеличить этот объём вплоть до 500к контактов. С ростом цены тарифа, понятное дело.

Бесплатный тариф не имеет функциональных ограничений, позволяет разослать 500 контактам 500 писем в месяц.

Продолжим обзор…

Панель управления простая, все опции распределены по разделам. Дизайн приятный, не отвлекает на себя внимание от дела. Дашборд, который является главным экраном, даёт доступ к базе контактов, запуску рассылок, показывает статистику, советы и прочие данные для быстрого доступа.

Rusender позволяет сегментировать базу подписчиков, деля её на группы по заданным признакам автоматически или в режиме ручной выборки контактов. Это важно и удобно, если вы работаете по нескольким проектам, имеющих разную целевую аудиторию. Также такой подход позволяет персонализировать подход к подписчикам, разделив их, к примеру, на разные возрастные и статусные группы.

Углубить персонализацию и упростить/ускорить работу помогут средства автоматизации. С их помощью можно выбрать действия подписчиков, при которых они будут получать письма из цепочки. Например, человек открыл одно письмо, перешёл по ссылке и вскоре получит следующее в качестве логического продолжения взаимодействия. Таким образом, вы легко выделите активную часть Ц/А и сможете корректировать стратегию по работе с ней.

Естественно, Rusender даёт много статистики. Общей, частной, графиками, диаграммами, отчётами и т. д. Изучая ситуацию, вы будете понимать, насколько успешно или не очень идут дела. Для расширения объёмов получаемой статистики добавляйте при запуске рассылки UTM-метки.

Ещё одним полезным механизмом является сплит-тестирование. Делаете несколько писем одинаковых по цели, но разных по структуре и содержанию. Рассылаете их целевой группе (до 1000 контактов), выбрав критерии, по которым будет определён лучший вариант письма: переходы, открытия, жалобы или спам. Тест длится по выбору от 1 до 10 часов. Люди вперемешку будут получать разные варианты писем, а в конце процесса вы получите статистику. Есть настройка, включение которой автоматически продолжит рассылку с лучшим письмом после теста по выбранному объёму базы.

Шаблоны и редактор

Rusender позволяет оформлять письма на основе готовых шаблонов, собирать их с нуля в блочном редакторе или загружать свои в формате HTML-кода, что даёт возможность опытным пользователям придать письмам произвольную структуру и дизайн.

Шаблонов около 4 десятков, они разные по назначению и структуре: простое письмо, коммерческое предложение, акция, распродажа, праздник, туризм, ресторанное меню, витрина магазина, обучающий курс и прочие.

Шаблонные письма легко редактировать, изменяя их структуру, контент и оформление. Все они собраны из комбинаций элементов: кнопка, текст, меню, таймер, картинка, разделитель, HTML-код, социальные сети, колонки. Также можно использовать готовые секции, собранные из указанных элементов: витрина магазина, контакты, баннер, футер, хедер и т. д.

Для каждого элемента и секции доступны настройки внешнего вида: выбор шрифтов, фона, цветов, отступов, структуры размещения и т. д. Также в редактор встроен ИИ, который умеет формировать заголовки и описания с нужным содержанием, генерировать изображения по текстовому описанию для иллюстраций письма и прочее. То есть редактор помогает искать контент и грамотно оформлять текстовую часть письма.

В целом, в Rusender легко собирать и оформлять красивые письма под любую тему вроде хороших образцов тех, что много раз видели у себя в почте. Дизайн адаптивный, так что письма хорошо выглядят и на мобильниках, и на ПК.

Итоги

Rusender функционально ничем не уступает другим качественным сервисам email-рассылок, но имеет несколько козырей помимо этого. Только здесь можно получить в подарок подписку на ещё 4 полезных веб-сервиса, выбрав тариф «uCombo». Также здесь классный бесплатный тариф, который вполне можно использовать для работы на первых порах, пока не увеличите объём базы подписчиков. Ну, и цены ниже, чем у большинства прямых конкурентов.

Конструктор российский, серверы локальные, нюансы законодательства соблюдены, никаких санкций не предвидится. Можно спокойно работать. Простой импорт базы из других систем, много статистики, ручная модерация писем, гибкие средства автоматизации/персонализации, удобный редактор и видные адаптивные шаблоны – всё полезное на месте, реализовано качественно. Рекомендуем поработать в Rusender.