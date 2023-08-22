Конструктор сайтов uKit – секрет успешного онлайн-предпринимателя

Источник материала: ИноСМИ

Многие поняли, что для дальнейшего развития офлайнового бизнеса нужно привлечь целевую аудиторию из Интернета. Как это сделать? Способов много. Соцсети, мессенджеры, группы, реклама в агрегаторах и т. д. Всё это работает, но основой онлайн-бизнеса, на которую наслаиваются остальные каналы продаж, является сайт. На нём все ссылки, на него все ссылки и подробная информация о товарах, услугах, контактах, гарантийных и прочих моментах. Сайт – корень дерева онлайн-бизнеса.

Не обладая большим количеством ресурсов, лучше всего заняться запуском сайта самостоятельно. Не придётся тратиться на обслуживание и доработки в случае чего, да и просто интересно понимать, как всё работает, постепенно совершенствовать проект. Новичкам стоит использовать конструктор, заточенный под такие задачи. Проще и дешевле всего получится.

uKit действительно помогает новичкам реализовать то, на что многие из них долго не решались, - создать своими руками сайт, который увеличит количество клиентов и доходность предприятия.

Сергей Гаврилов, https://site-builders.ru

Привлекательных конструкторов много. В нашем случае нужно выбрать такой, который почти гарантированно принесёт результат и не будет подвержен блокировкам в перспективе. Максимум надёжности и эффективности. Этим признакам прекрасно соответствует uKit – российский конструктор сайтов для малого и среднего бизнеса. Читерный продукт, приносящий результат (клиенты, продажи) почти всем и всегда. Рассмотрим его возможности.

Что можно сделать в uKit?

Конструктор предназначен для разработки сайтов-визиток, магазинов и лендингов новичками. Большую роль играют шаблоны. Здесь их более 500 штук, все адаптивные и любой можно посмотреть в демонстрационном режиме перед выбором. Демо-контент, который содержит каждый шаблон, соответствует тематике и даёт представление о том, как можно расположить блоки, каким контентом их наполнить.

В принципе, если тематика вашего сайта совпадает с шаблонной, сможете обойтись минимальным количеством правок. Структура у макетов из коробки грамотная, учитывает специфику ниши. Направлений много: грузоперевозки, авто, сельское хозяйство, одежда, мебель, обувь, юриспруденция, туризм, рестораны и кафе, дизайн, IT, цветы, фотография, модель, визажист, тату-мастер, музыка, организация мероприятий и т. д.

Шаблоны отражают 40 направлений бизнеса, на каждый приходится примерно по 10 экземпляров дизайна для разных ниш деятельности. Рекомендуем настраивать оформление сайта после его наполнения, чтобы видеть общую картину. Вы сможете выбрать пару шрифтов, цветовую схему, изменить цвета элементов вручную, добавить свои фоны и включить анимации для проявления блоков на странице. Всё это делается быстро, легко и позволяет изменить общее восприятие сайта без каких-либо грубых ошибок со стороны новичка.

Разработчики uKit выпустили продукт, максимально закрывающий потребности Ц/А – предпринимателей. Конструктор лишен бесполезных или сложных примочек. Включено только рабочее, эффективное. Для новичков – прекрасный вариант, им ничего не помешает достигать поставленных целей.

Дмитрий Луценко, https://uguide.ru

Визуальный редактор – рабочая область, в которой из отдельных элементов и блоков вы соберёте новые или измените содержимое существующих страниц сайта. Набор виджетов находится в разделе «Конструктор»: меню, текст, кнопка, иконка, галерея, слайдер, картинка, таблица, пробел и разделитель, спойлер, карточка, этапы, отзывы, прайс, поиск, таймер, цитата, HTML-код, файл, видео, обратная связь, соцсети, заказ обратного звонка, контакты. Вполне достаточный набор для сборки страниц для продажи товаров или услуг.

Каждый виджет настраивается: контент, структура, внешний вид. Кликните в любой области страницы, и появятся опции, доступные для выбранного элемента или блока: отступы, шрифты, количество и состав элементов, включение/отключение автоматических действий, выравнивание и т. д. Для продвинутых пользователей на всякий пожарный имеется возможность правки CSS-стилей. Но это так, пусть будет.

Перечень виджетов содержит интеграции и модули. К последним отнесём встроенный «Товар магазина» для настройки витрины, корзины, валют, доставки, оплаты и прочего для желающих торговать онлайн. Магазины в uKit удобны в управлении, понятны в процессе создания, но здесь нет возможности импорта списков товаров в CSV-формате, что позволило бы быстро наполнить витрину. Только ручной режим, так что 100-200 товаров – комфортный предел, хотя хостинг у конструктора не лимитирован, и вы можете добавить хоть 50к позиций.

Блоговый модуль называется «Информер новостей». Функционально он прост, но позволит добавить на сайт раздел с новостями, тематическими статьями, акциями и прочим. Рекомендуем его создать, поскольку сайты-визитки обычно содержат небольшой объём контента, а блог поможет нарастить смысловую массу текста на сайте и чуть лучше ранжироваться по нужным запросам впоследствии. Есть планировщик статей, возможность добавления модуля комментариев (интеграция с Disqus), приличного оформления записей и работы с их SEO-настройками.

Из коробки доступны полезные интеграции с uCalc (калькуляторы товаров и услуг), BoardCRM и amoCRM, соцсети и сборщики статистики, MailChimp (почтовые рассылки), Jivo и LiveChat (онлайн-консультанты) и музыкальный хостинг SoundCloud. При помощи вставки кода этот список можно расширить, но такая возможность доступна только на тарифе «Про».

Из прочего интересного отметим поддержку динамического текста, версии сайта для людей с плохим зрением, встроенный конструктор всплывающих окон, автоматические бэкапы с быстрым переключением между версиями сайта, возможность командной работы над сайтом и создания мультиязычных сайтов (для этого нужно писать в техподдержку, помощь бесплатная).

uKit – находка для тех, кто ещё сомневается, стоит ли публиковать сайт. Главная проблема, на которой часто ломаются новички, – это раскрутка сайта. В конструкторе она успешно решается без особых навыков. Поэтому успеха добиваются практически все.

Евгений Куликов, https://konstruktorysajtov.com

Для создания лендингов в uKit предусмотрено большое количество одностраничных шаблонов. Поддерживаются анкорные меню для быстрого перехода к отдельным блокам. И, что самое важное, есть модули для продвижения контекстной рекламой, что для лендингов, да и для молодых многострачниников-визиток, и магазинов, является лучшим способом привлечения целевой аудитории.

В панели управления найдёте 2 инструмента: «Умная реклама» и «Промопульт реклама». Оба умеют автоматически раскручивать сайты контекстной рекламой. Первый только в Яндексе, второй тоже в нём, а ещё и в Google. Оба варианта стоящие, но второй удобнее тем, что настраивается прямо в конструкторе: вводите ключевые фразы для продвижения или берёте те, что предложит система, указываете регионы(ы), определяете бюджет рекламной кампании и запускаете. Там есть прогнозы по стоимости, эффективности и прочее.

Стоимость сайта на uKit

Начинать продвижение стоит лишь после полного завершения работы над сайтом и подключения домена к нему, то есть после оплаты тарифа. Какой из них выбрать? Всего 4 варианта, но интересны 2 и 3. «Базовый» для работы с визитками/лендингами и «Магазин». При оплате на периоды дольше месяца за 1 раз у вас будет скидка на 15, 20, 30 или 50%, если внести оплату за 3, 6, 12 или 24 месяца.

Таким образом, «Базовый» обходится в $84/год, а «Магазин» - в $101/год с 20% общей скидки. Почему год? Потому что нет смысла запускать сайт, рассчитывая, что он проживёт меньше года. К этому времени он уже будет неплохо ранжироваться, если всё сделать правильно, и приносить продажи. Вы получите неограниченный хостинг, SMS-уведомления из заявок на виджет обратного звонка, возможность убрать копирайт конструктора, все шаблоны и функции.

Домен либо покупается в панели управления, после чего автоматически добавится к выбранному сайту вместе с SSL-протоколом, либо делегируется от любого внешнего регистратора. Стоимость зависит от зоны домена и источника его покупки. Рассчитывайте примерно на $10-15/год. Таким образом, визитка без учёта вложений в продвижение будет стоить примерно $100/год.

Подведём итоги

Самая сложная часть работы над сайтом – подготовка его содержимого. Успех проекта во многом зависит от его качества – насколько интересно и подробно подана информация. uKit позволяет буквально за 1 день создать сайт для её размещения, а также запустить процесс автоматического продвижения, что крайне важно. Дополнительные интеграции позволят расширить функциональность в нужных для дела направлениях.

uKit не является самым зрелищным, мощным, каким-то уникальным конструктором. Основная характеристика – эффективность, баланс. Он понятен для целевой аудитории – предпринимателей. И позволяет достигать результатов на всём отрезке жизни сайта, от идеи до продаж. Пока некоторые ищут уникальные дизайны и вычурные подходы, другие делают сайты на uKit и увеличивают доходность бизнеса. Практичный инструмент для практичных людей без навыков разработки сайтов. Обратите внимание.