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Toncoin: развивающаяся криптовалюта, за которой будущее
19.06.2024 16:43 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
TON - новый криптовалютный проект, который стремительно набирает популярность и регулярно входит в списки самых перспективных. На данный момент нативная монета TON активно используется при выполнении самых разных транзакций.
Toncoin: что из себя представляет
Toncoin является криптовалютой блокчейн-платформы TON. Пользователи стали ее использовать для инвестиций сравнительно недавно. По сути, ее функционирование основывается на совершенно новом блокчейне третьего поколения. Он отличается высокой масштабируемостью и производительностью. В 2021 году, например, системе удалось побить мировой рекорд, за секунду обработав 55 тысяч транзакций. Показатели стали возможными благодаря созданию оригинальной многоуровневой архитектуре, объединяющей главную цепочку с большим количеством рабочих цепочек.
Держатели этой криптовалюты способны выполнять роли валидаторов и принимать участие в стейкинге, принимая за это хороший процент за поддержание функционирования системы.
Toncoin выполняет следующие задачи внутри собственной экосистемы:
Где купить?
Монету можно приобрести самыми разными способами, включая:
Достоинства Toncoin
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