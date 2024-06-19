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Toncoin: развивающаяся криптовалюта, за которой будущее

19.06.2024 16:43 — Новости Hi-Tech | ИноСМИ  
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Источник материала: ИноСМИ

TON - новый криптовалютный проект, который стремительно набирает популярность и регулярно входит в списки самых перспективных. На данный момент нативная монета TON активно используется при выполнении самых разных транзакций.

Toncoin: что из себя представляет

Toncoin является криптовалютой блокчейн-платформы TON. Пользователи стали ее использовать для инвестиций сравнительно недавно. По сути, ее функционирование основывается на совершенно новом блокчейне третьего поколения. Он отличается высокой масштабируемостью и производительностью. В 2021 году, например, системе удалось побить мировой рекорд, за секунду обработав 55 тысяч транзакций. Показатели стали возможными благодаря созданию оригинальной многоуровневой архитектуре, объединяющей главную цепочку с большим количеством рабочих цепочек.

Держатели этой криптовалюты способны выполнять роли валидаторов и принимать участие в стейкинге, принимая за это хороший процент за поддержание функционирования системы.

Toncoin выполняет следующие задачи внутри собственной экосистемы:

  • · Стейкинг для обеспечения безопасности сети;
  • · приобретение доменных имен;
  • · оплата комиссий за смарт-контракты и транзакции;
  • · внесение оплаты за кросс-чейн транзакции между различными блокчейнами;
  • · платежи в разных приложениях TON;
  • · управление протоколом системы через голосование.

Где купить?

Монету можно приобрести самыми разными способами, включая:

  • · Боты в Telegram;
  • · централизованные и децентрализованные биржи;
  • · обменники;
  • · криптовалютные кошельки.

Достоинства Toncoin

  1. Сильная техническая база. TON появился благодаря разработчикам, которые уже давно доказали свои таланты. Криптовалюта изначально создавалась на основе четко продуманного плана и проработанной концепции, согласно которой и продолжает развиваться.

  2. Большие возможности применения. Монета является удобным средством оплаты внутри собственной инфраструктуры. С ее помощью можно платить за домены, комиссии, кросс-чейн транзакции и т.д.

  3. Постоянно модернизирующаяся экосистема. За маленькое время появилась серьезная инфраструктура с обменниками, платежными системами, биржами, валидаторами, доменными именами и т.п. При этом проект позиционирует себя в качестве блокчейна, который является базой для создания полностью децентрализованного интернета.

  4. Открытость. TON не имеет какого-либо одного центра управления. Исходный код может посмотреть любой желающий. Поэтому каждый пользователь может убедиться в безопасности сети, а при желании и привнести свой вклад в ее развитие.

 
 
 
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