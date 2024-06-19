Toncoin: развивающаяся криптовалюта, за которой будущее

Источник материала: ИноСМИ

TON - новый криптовалютный проект, который стремительно набирает популярность и регулярно входит в списки самых перспективных. На данный момент нативная монета TON активно используется при выполнении самых разных транзакций.

Toncoin: что из себя представляет

Toncoin является криптовалютой блокчейн-платформы TON. Пользователи стали ее использовать для инвестиций сравнительно недавно. По сути, ее функционирование основывается на совершенно новом блокчейне третьего поколения. Он отличается высокой масштабируемостью и производительностью. В 2021 году, например, системе удалось побить мировой рекорд, за секунду обработав 55 тысяч транзакций. Показатели стали возможными благодаря созданию оригинальной многоуровневой архитектуре, объединяющей главную цепочку с большим количеством рабочих цепочек.

Держатели этой криптовалюты способны выполнять роли валидаторов и принимать участие в стейкинге, принимая за это хороший процент за поддержание функционирования системы.

Toncoin выполняет следующие задачи внутри собственной экосистемы:

· Стейкинг для обеспечения безопасности сети;

Стейкинг для обеспечения безопасности сети; · приобретение доменных имен;

приобретение доменных имен; · оплата комиссий за смарт-контракты и транзакции;

оплата комиссий за смарт-контракты и транзакции; · внесение оплаты за кросс-чейн транзакции между различными блокчейнами;

внесение оплаты за кросс-чейн транзакции между различными блокчейнами; · платежи в разных приложениях TON;

платежи в разных приложениях TON; · управление протоколом системы через голосование.

Где купить?

Монету можно приобрести самыми разными способами, включая:

· Боты в Telegram;

Боты в Telegram; · централизованные и децентрализованные биржи;

централизованные и децентрализованные биржи; · обменники;

обменники; · криптовалютные кошельки.

Достоинства Toncoin