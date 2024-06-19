Реальное будущее у цифровой валюты TON

Источник материала: ИноСМИ

Тонкоин — персональная виртуальная валюта TON. Её применяют для сетевых операционных систем, расчётных операций, игр или коллекционных предметов, построенных на TON.

Toncoin играет роль внутренней криптовалюты в процессе перераспределения системы TON — сети, предопределенной для создания оперативной обработки платежей, удобных нецентрализованных приложений, минимизированных комиссий и иной выгоды, с помощью независимого блокчейна уровня «1». В противоположность некоторым сетям, уровень «1» TON функционирует на личном блокчейне, а не на стороннем самостоятельном блокчейне, таким как «Ethereum».

История тонкоина

Изначально была инициирована тестовая сеть в 2018 г. Она называлась: Telegram Open Network (TON) «2», где было отчеканено 5 млрд. монет. Незначительная доля, составляющая 1,45% предложения, распределялась между создателем и специалистом по тестированию программного обеспечения. Toncoin был неразрывно связан с сетевой платформой Telegram.

Несмотря на это, после судебной тяжбы с иском SEC, TON подвергся существенной модернизации в 2020 г. Подразделение разработчиков новых совокупных программ, позиционирующая себя как NewTON, поменяла разнообразные направления монеты и ее экосистемы, с учётом названия. Вследствие этого, «Открытая сеть Telegram» была переименована в «Открытую сеть».

Toncoin, распознаваемый по требованию цифровой валюты $TON, является первостепенной валютой для сети TON и играет критически важную роль в зарабатывании на криптовалюте, в пределах механизма единодушия сети Proof-of-Stake (PoS), защищающей блокчейн TON.

Каждый имеет возможность систематически отслеживать текущие цены Toncoin, по той причине, что они постоянно обновляются и легкодоступны в момент их отслеживания в крипто конвертере Bitsgap. Данное модернизирование повысило устойчивость, постоянность и безопасность сети.

Где купить Тонкоин

Где предпочтительнее всего приобретать Toncoin зависит от многих показателей:

· решитесь ли вы вводить свои паспортные данные для сличения;

решитесь ли вы вводить свои паспортные данные для сличения; · валюта предназначенная для покупки;

валюта предназначенная для покупки; · объем покупки;

объем покупки; · где планируете хранить;

где планируете хранить; · будут ли храниться Тонкоины в ожидании роста или вести торговлю.

Чтобы проанализировать параметры самостоятельно и просмотреть инструкции по покупке, это можно сделать ниже, где приведены краткие резюме:

1. Наиболее выгодный курс на Mercuryo — стоимость предельно близка к рыночной и не зависит от объема сделки, но комиссия выше чем на других площадках.

2. Без дополнительных сборов купить Toncoin можно в Cryptobot — здесь понадобятся минимальные действия и личные данные. Но, курс в пиковый спрос будет намного выше рыночного.

3. Приемлемая комиссия и рыночная стоимость на бирже EXMO, однако данная площадка продает Тонкоин за Биткоины и USDT.

4. Самые низкие комиссии на PancakeSwap или UniSwap, но для покупки на этих криптобиржах нужно иметь другую криптовалюту, которую можно купить на Binance.