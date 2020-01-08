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Травмы глаз и рук. Спасатели - о пострадавших взрослых и детях из-за фейерверков и петард в праздники

09.01.2020 09:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МЧС рассказали о семи пострадавших от пиротехнических изделий столичных жителях в новогодние праздники.

28 декабря 13-летний подросток получил термические ожоги ладони 2-й степени, когда запускал петарду на остановке общественного транспорта.

30 декабря годовалая девочка получила ожог кисти. Случилось все, когда папа малышки поджигал в квартире бенгальский огонь. Девочку госпитализировали.

31 декабря травму правого глаза получил 26-летний мужчина. Ему в глаз попало инородное тело после взрыва петарды во дворе жилого дома. В этот же день еще один парень был доставлен в больницу с диагнозом «контузия 3-й степени, гематома век, ссадина межреберного края верхнего века, гемофтальм левого глаза, ссадина кожи лба».

1 января травму глаза из-за петарды получил 10-летний школьник. Другой ребенок, пятиклассник, в этот же день поскользнулся и упал на брошенную прохожими петарду. У ребенка — ожог кисти.

2 января 38-летний мужчина из-за взорванной петарды получил травмы глаза и глазницы.

Спасатели напоминают основные требования безопасного запуска пиротехнического изделия:

  • располагайте изделие на ровной поверхности, не ближе 30 м от людей, строений, деревьев, дорог;
  • освободите и расправьте фитиль;
  • обязательно примите меры по недопущению опрокидывания изделия во время его работы;
  • подожгите конец фитиля с наветренной стороны на расстоянии вытянутой руки (не наклоняясь над изделием) и немедленно отойдите на безопасное расстояние спиной к изделию.

Помните, если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить это еще раз! Не используйте пиротехнику при ветре более 15 м/с. Не носите пиротехнику в карманах, не храните без укупорки. И самое главное — не направляйте ракеты и фейерверки на людей!

 
 
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В МЧС рассказали о семи пострадавших от пиротехнических изделий столичных жителях в новогодние праздники.
 
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