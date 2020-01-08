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В Городокском районе двое молодых парней обокрали дом, а потом подожгли его

09.01.2020 10:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Городокском районе двое молодых парней подожгли дом, чтобы скрыть хищение, сообщает СК.


Фото: СК

Пожар в частном доме в агрогородке Лесогорская произошел утром 20 декабря. Когда сотрудники МЧС потушили его, за дело взялись следователи. К этому времени вернулся хозяин жилища — 32-летний мужчина.

Выяснилось, что накануне ночью кто-то проник в дом, похитил имущество и деньги — ущерб составил более 400 рублей. В доме нашли несколько очагов возгорания.


Фото: СК

Вскоре милиция взяла под стражу 18-летнего и 19-летнего жителей Городокского района. Они пояснили, что решили «замести следы» хищения и подожгли дом.

Парней обвиняют в краже с проникновением в жилище и умышленном уничтожении либо повреждении имущества. Часть похищенного у них изъяли.

 
 
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Парней обвиняют в краже с проникновением в жилище и умышленном уничтожении либо повреждении имущества. Часть похищенного у них изъяли.
 
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