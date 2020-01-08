|
В Городокском районе двое молодых парней обокрали дом, а потом подожгли его
Источник материала: Tut.by
В Городокском районе двое молодых парней подожгли дом, чтобы скрыть хищение,
Пожар в частном доме в агрогородке Лесогорская произошел утром 20 декабря. Когда сотрудники МЧС потушили его, за дело взялись следователи. К этому времени вернулся хозяин жилища — 32-летний мужчина.
Выяснилось, что накануне ночью кто-то проник в дом, похитил имущество и деньги — ущерб составил более 400 рублей. В доме нашли несколько очагов возгорания.
Вскоре милиция взяла под стражу 18-летнего и 19-летнего жителей Городокского района. Они пояснили, что решили «замести следы» хищения и подожгли дом.
Парней обвиняют в краже с проникновением в жилище и умышленном уничтожении либо повреждении имущества. Часть похищенного у них изъяли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парней обвиняют в краже с проникновением в жилище и умышленном уничтожении либо повреждении имущества. Часть похищенного у них изъяли.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)