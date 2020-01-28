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В центре Минска перевернулся Iveco. Движение транспорта затруднено

28.01.2020 19:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На перекрестке улиц Янки Купалы и Максима Богдановича перевернулся Iveco, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Движение в центре города затруднено.


ДТП произошло возле театра оперы и балета. По данным ГАИ, при повороте направо опрокинулся кузов автомобиля Iveco.


Фото: t.me/gaiminsk

Фото: t.me/gaiminsk

В результате ДТП был поврежден топливный бак.


Фото: t.me/gaiminsk

Движение общественного транспорта затруднено.


Пробка на Немиге, 28 января 2020 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД и МЧС. По данному факту проводится проверка.

 
 
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