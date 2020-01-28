В центре Минска перевернулся Iveco. Движение транспорта затруднено

Источник материала: Tut.by

На перекрестке улиц Янки Купалы и Максима Богдановича перевернулся Iveco, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Движение в центре города затруднено.





ДТП произошло возле театра оперы и балета. По данным ГАИ, при повороте направо опрокинулся кузов автомобиля Iveco.



Фото: t.me/gaiminsk



Фото: t.me/gaiminsk

В результате ДТП был поврежден топливный бак.



Фото: t.me/gaiminsk

Движение общественного транспорта затруднено.



Пробка на Немиге, 28 января 2020 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД и МЧС. По данному факту проводится проверка.