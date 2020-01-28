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В центре Минска перевернулся Iveco. Движение транспорта затруднено
Источник материала: Tut.by
На перекрестке улиц Янки Купалы и Максима Богдановича перевернулся Iveco,
ДТП произошло возле театра оперы и балета. По данным ГАИ, при повороте направо опрокинулся кузов автомобиля Iveco.
В результате ДТП был поврежден топливный бак.
Движение общественного транспорта затруднено.
На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД и МЧС. По данному факту проводится проверка.
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Движение в центре города затруднено.
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