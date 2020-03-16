Обвинение обоснованное

Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратура Могилевской области изучила и направила в суд Кричевского района уголовное дело по обвинению 41-летнего жителя Кричева в нарушении правил дорожного движения.

Установлено, что обвиняемый, в 00 часов 20 минут, 01 сентября 2019 года, не имея права управления транспортными средствами, двигался в состоянии алкогольного опьянения по автодороге со стороны д. Молятичи в направлении г. Кричева со скоростью 100 км/ч., перевозя 5 пассажиров.

Проезжая по территории Кричевского района, вблизи деревни Ивановка не справился с управлением вследствие нахождения в состоянии сильного алкогольного опьянения и превышения скоростного режима, выехал за пределы проезжей части влево по ходу движения, где опрокинулся.

В результате ДТП жена обвиняемого погибла на месте дорожно-транспортного происшествия, а 4 пассажирам причинены телесные повреждения разной степени тяжести.

Поскольку в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетней (2004 года рождения) также были причинены менее тяжкие телесные повреждения, прокуратурой области в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот-ренного ч. 1 ст. 317 УК.

Кроме того, управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК Республики Беларусь, поскольку обвиняемый скрылся с места происшест-вия, оставив несовершеннолетнюю потерпевшую в опасности.

При проверке материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласившись с квалификацией действий обвиняемого по ч. 4 ст. 317 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Примененную ранее к водителю меру пресечения в виде заключения под стражей прокуратура области оставила без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.

Александр Лазовский,

заместитель начальника отдела

прокуратуры Могилевской области.