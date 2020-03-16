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Обвинение обоснованное
16.03.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Прокуратура Могилевской области изучила и направила в суд Кричевского района уголовное дело по обвинению 41-летнего жителя Кричева в нарушении правил дорожного движения.
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Прокуратура Могилевской области изучила и направила в суд Кричевского района уголовное дело по обвинению 41-летнего жителя Кричева в нарушении правил
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