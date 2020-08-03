Двое жителей Петрикова застряли в заливных лугах Припяти: доставали их спасатели

Источник материала: Tut.by

Выпивший мужчина зашел в воду и застрял. Второй бросился ему на помощь, и тоже оказался в ловушке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

1 августа в 11.37 поступило сообщение о том, что на заливных лугах в пойме реки Припять в Петрикове требуется помощь двум мужчинам.

Когда спасатели прибыли на место вызова, они увидели двух мужчину, стоявших по шею в воде. Выбраться самостоятельно на берег они не смогли. Оказалось, что один из мужчин в состоянии алкогольного опьянения пошел в воду и застрял. Второй мужчина бросился спасать товарища, но сам оказался в том же положении — застрял в воде по шею.

При помощи спасательной доски их вытащили на берег. Мужчин осмотрели медики — госпитализация им не понадобилась.