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Тест: Какой у вас стиль мышления?
26.12.2019 11:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Люди делятся на пять типов в зависимости от своего взгляда на жизнь. То, как мы смотрим на все происходящее, и становится нашей жизнью. Но чаще всего в нашей голове больше отрицательных мыслей, идей. Мы запрограммированы на негативный опыт. Только он помогает нам анализировать ошибки и видеть в себе недостатки, чтобы совершенствоваться. Однако забывать о позитивном настрое не стоит. Цель нашего сегодняшнего теста – определить ваш стиль мышления. Приступим!
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Люди делятся на пять типов в зависимости от своего взгляда на жизнь. То, как мы смотрим на все происходящее, и становится нашей жизнью. Но чаще всего в нашей голове...
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