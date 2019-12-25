Тест: Какой у вас стиль мышления?

Источник материала: Flytothesky





Люди делятся на пять типов в зависимости от своего взгляда на жизнь. То, как мы смотрим на все происходящее, и становится нашей жизнью. Но чаще всего в нашей голове больше отрицательных мыслей, идей. Мы запрограммированы на негативный опыт. Только он помогает нам анализировать ошибки и видеть в себе недостатки, чтобы совершенствоваться. Однако забывать о позитивном настрое не стоит. Цель нашего сегодняшнего теста – определить ваш стиль мышления. Приступим!

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