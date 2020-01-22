8 мифов о нервной системе, которые вредят вашему здоровью

Источник материала: Flytothesky

Знали ли вы, что около 20 % населения имеют нарушения нервной системы: от серьезных психических расстройств до проблем с раздражительностью, бессонницей и депрессией. Кого-то мучают мигрени. Кто-то не может побороть слабую силу воли. А кто-то до сих пор разгребает последствия детских травм. В то же время люди продолжают верить заблуждениям, которые вынуждают их мириться со своими проблемами, оттягивая визиты к врачу. Предлагаем обсудить, как на самом деле работает нервная система и какие существуют стойкие легенды, давно опровергнутые наукой.





8 мифов о нервной системе, которые пора разрушить!

Миф 1. Человек сам создает свой характер

Вспомним курс нейрофизиологии: основные черты характера человека закладываются до 4-летнего возраста. Тип темперамента, экстравертированность, сензитивность, эмоциональная возбудимость, быстрота мышления – все это является врожденными характеристиками ЦНС, которые зависят от внутренних физиологических процессов. За целеустремленность отвечает лобная доля коры головного мозга . И если кровообращение в ней нарушено, человек будет испытывать проблемы с концентрацией внимания, планированием и волевыми усилиями. Там же есть центры, которые отвечают за независимость, авторитарность или смешливость. А с помощью электроэнцефалограммы можно вообще отследить, в каком ритме работает мозг: альфа или бета. Люди первого типа будут классическими «живчиками» с хорошей памятью, стабильной психикой и умением легко приспосабливаться к переменам. Тогда как второй тип получит врожденную неаккуратность, невнимательность и повышенную тревожность. Выходит, характер закладывается еще в утробе.

Миф 2. Все болезни от нервов

Если бы это была правда, то люди, которые живут сытой и благополучной жизнью, никогда бы не болели. Или представьте себе непогоду, во время которой падает дом, ломаются ветки деревьев. Неужели причина разрушений кроется в сильном ветре, а не в трухлявости и ненадежности конструкций? Также и с организмом человека в ситуации стресса. Нервное напряжение ставит нас в непростые условия, предъявляет нашему телу завышенные требования, тянет все силы. Здоровый человек легко пройдет испытание. Но если в организме есть неполадки – скрытые хронические заболевания, инфекции, патологии – конечно, они проявятся, даже если до этого не беспокоили.





Миф 3. Нейроны головного мозга не восстанавливаются

Кто не слышал страшилок о том, что нервные клетки погибают навсегда. В отличие от остальных тканей тела, которые обладают высокой способностью к регенерации. Однако ученые опровергли данную теорию, доказав, что у всех млекопитающих происходит нейроногенез. Это процесс образования новых нейронов из стволовых клеток. Мало того, что нервная система пластична и одна клетка может взять на себя работу десятерых, оказалось, погибшие нейроны активно замещаются. Стресс и алкоголь бьют не столько по головному мозгу, сколько по нейромедиаторам – химическим веществам, осуществляющим передачу импульсов.

Миф 4. Лень – просто отговорка

Если повезет, ваше тело будет вырабатывать достаточное количество энергии, которую можно потратить с пользой. Однако помните, помимо инстинкта выживания и продления рода, в человеке заложена потребность экономить ресурсы любым способом, выискивать самые легкие пути для поддержания жизненных сил . Такой расклад необходим организму из-за того, что он тратит уйму энергии на поддержание внутреннего гомеостаза. Это дыхание, пищеварение, мышечные сокращения, передача нейронных импульсов. Лень – своеобразный защитный механизм тела. Но, если она выходит за рамки нормы, обратите внимание на здоровье. Борьба с воспалениями и инфекциями, недостаток гемоглобина в крови, гормональные нарушения – все это огромная статья расходов, которую нужно покрывать.





Миф 5. Депрессия может развиться только в кризисный период жизни

Люди привыкли думать, что депрессивное состояние возникает лишь при сложных жизненных обстоятельствах. Например, потеря близких, развод, рождение ребенка, страшный диагноз. Тем не менее эта болезнь может появиться на пустом месте, когда, казалось бы, ничего не предвещало беды. Все потому, что депрессия – это симптом, а не первопричина. Скрытые хронические заболевания, слабый иммунитет, врожденный дефицит серотонина, малюсенькая опухоль в гипоталамусе или дефицит нейромедиатров – вот истинные факторы, которые ослабляют нервную систему и приводят к депрессии.

Миф 6. Чтобы бросить курить, нужно прокачивать силу воли

Дело не в воле, дело в химии. Ученые доказали: с вредными привычками легко расстаются лишь те люди, нервная система которых обладает высокими адаптационными возможностями. То есть около 30 % заядлых курильщиков изначально в проигрыше. Их ЦНС не имеет таких ресурсов. В процессе курения компоненты сигареты становятся важной частью биохимических реакций организма. Все потому, что никотиновая и другие кислоты перестают вырабатываться телом курильщика самостоятельно. Чтобы отказаться от вредной привычки и перейти на «самообеспечение», нужна не воля. Нужны вещества, которые стимулируют мозг, вплоть до антидепрессантов.





Миф 7. Вылечить хроническую усталость поможет отпуск

В норме тело человека должно восстанавливать свои ресурсы во время ночного сна. Увы, на практике все не так гладко. Тысячи людей просыпаются с постоянным ощущением усталости, раздраженности, бессилия, которое не проходит даже после длительных выходных. Что делать? Врачи советуют проверить щитовидную железу. В 40 % случаев сбои в ее работе приводят к подавленному состоянию, эмоциональным срывам, проблемам с кожей, лишним весом и восприятием окружающего мира. Если со щитовидкой все в порядке, сделайте УЗИ надпочечников, проверьте уровень гормонов и лейкоцитов в крови. Мы этого не замечаем, но наше тело сигнализирует о проблемах, и отдыхом тут не отделаешься.

Миф 8. Для поддержания нервной системы принимайте препараты для нервов

В большинстве случаев головные боли, депрессия и другие неврологические проблемы – следствие нарушений в физиологии организма на фоне вялотекущих инфекций. У трех из пяти пациентов, которые обращаются к докторам с жалобой на нервы, находят проблемы с кровью и позвоночником. Иногда причина кроется в заболеваниях органов пищеварения, неправильном режиме питания, экологии. Так что лечиться нужно комплексно, а не точечными таблетками, которые просто устраняют болезненные симптомы.

Надеемся, мы избавили вас от опасных заблуждений и вдохновили получше следить за собой. Пусть ваша нервная система будет здорова!

Текст: Flytothesky.ru

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