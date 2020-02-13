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Тест: Как вам проще всего воспринимать информацию?

13.02.2020 10:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Как вам проще всего воспринимать информацию?

Если вы скажете людям, что за окном идет дождь, они воспримут эту информацию по-разному. Кто-то представит в голове образ летнего дождя, капли, стучащие по зонту, и лужи. Кому-то захочется услышать шум воды, как каждая дождинка подает на землю и тихо рассыпается. А кто-то выйдет на улицу, чтобы почувствовать на себе прикосновение дождя, теплый он или холодный, сильный ливень или моросящий. Каждый из людей понимает, чувствует и оценивает мир по-своему. Мы предлагаем пройти тест, чтобы вы смогли узнать, какое у вас восприятие.

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Если вы скажете людям, что за окном идет дождь, они воспримут эту информацию по-разному. Кто-то представит в голове образ летнего дождя, капли, стучащие по зонту, и...
 
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