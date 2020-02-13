Тест: Как вам проще всего воспринимать информацию?

Источник материала: Flytothesky





Если вы скажете людям, что за окном идет дождь, они воспримут эту информацию по-разному. Кто-то представит в голове образ летнего дождя, капли, стучащие по зонту, и лужи. Кому-то захочется услышать шум воды, как каждая дождинка подает на землю и тихо рассыпается. А кто-то выйдет на улицу, чтобы почувствовать на себе прикосновение дождя, теплый он или холодный, сильный ливень или моросящий. Каждый из людей понимает, чувствует и оценивает мир по-своему. Мы предлагаем пройти тест, чтобы вы смогли узнать, какое у вас восприятие.

Пройдите также:

Тест: Вы руководствуетесь логикой, интуицией или сенсорикой?