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20 лучших фотографий недели
24.02.2020 00:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Праздничное воскресенье – это не повод забывать о нашей постоянной рубрике. Мы целую неделю искали для вас новую порцию красоты и эстетики и нашли ее. Взгляните на эти фотографии, отбросьте все мысли и погрузитесь в атмосферу снимка. Станьте частью истории, которую хотел рассказать автор. Перед вами 20 прекрасных работ от профессиональных фотографов со всего мира.
1. День за днем. Фотограф
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