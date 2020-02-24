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Развод после 50. Почему распадаются крепкие пары, которые были для всех примером?

24.02.2020 15:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Они прожили вместе десятки лет, пережили не один личностный кризис, боролись с безденежьем, подняли детей… И вот, когда все убедились в силе их любви, они подали на развод. Такие случаи не редкость. Почему, пройдя плечом к плечу все жизненные испытания, супруги отказываются встречать старость вместе? Давайте разбираться, отчего распадаются крепкие и проверенные временем браки?

Развод после 50. Почему распадаются крепкие пары, которые были для всех примером?

• Раздражение достигает критической отметки

Со стороны этого не видно – одна пустяковая ссора, другая, третья… И вот спустя десятки лет у каждого за плечами по мешку невысказанных обид и претензий. Она пожертвовала собственными мечтами и карьерными амбициями, отдавая себя семье. Он все это время жил на голодном пайке, получая брюзжание и упреки. В какой-то момент тысячи трещинок достигают критической массы и разрушают крепкий сосуд любви – супруги отдаляются, будто их вообще ничего не связывало вместе. Эмоции перегорают, из памяти выветривается все хорошее, остается выжженная пустыня. И какой смысли находиться в семье, в которой умерла любовь?

• Супруги слишком расслабляются

«Да куда он уйдет?» «И что она без меня будет делать?» – подобные мысли быстро отравляют отношения. Находясь рядом сутками напролет, партнеры слишком привыкают друг к другу и перестают ценить то, что имеют. Кажется, этот человек уже привязался и никуда не денется. А значит, можно перестать следить за собой и своей внешностью, больше не подбирать выражений, не радовать супругу по праздникам, не дарить ему свою заботу и нежность. Партнеры перестают ухаживать за садом своих чувств, отказывают друг другу во внимании, позволяют себе слишком многое. Это играет злую шутку, убивая чувства.

Развод после 50. Почему распадаются крепкие пары, которые были для всех примером?

• Включается эффект «пустого гнезда»

Какой смысл поддерживать отношения, если дети выросли и покинули родные пенаты, а больше их ничего не связывает? Когда-то давно они допустили ошибку – из любящих супругов превратились в заботливых родителей с одной единственной функцией – вырастить и воспитать свое чадо. Они перестали видеть друг в друге мужчину и женщину. Потеряли общие интересы. Отказались от близости и общения. Супружество сузилось до размера спичечного коробка, взаимодействие основывалось исключительно на родительской функции. И как только дети ушли, смысл быть в паре тоже пропал. Они оказались чужими друг другу.

• Сказывается разница в возрасте

Если на момент знакомства разница в 10-20 лет не играет особой роли, супруги молоды и полны сил, с возрастом противоречия усиливаются, а конфликт интересов набирает обороты. Девушка в 20 лет – совсем не то же самое, что зрелая женщина в 45, которая знает себя и свои потребности. Мужчины в 40 и 60 – это два разных человека. Один находится на пике зрелости и самореализации, а другой начинает угасать, встречаясь с первыми признаками старения. Разумеется, партнеры с большой разницей в возрасте живут разными ценностями, каждый переживает свой кризис. У одного перед глазами будущее, у другого – прошлое. Все это осложняет отношения и играет свою роль при разводе.

• Вклиниваются гормональные изменения

Часто бывает и так, что в возрасте 45+ у одного супруга желание идет на спад. Он больше не хочет ставить рекорды в постели, переориентируется на вечные ценности – дружба, работа, семья. Тогда как у другого супруга начинается гормональный бум или «вторая весна», когда хочется любви, наверстать упущенное, испробовать все, в чем отказывал себе прежде. Нужно ли говорить, что такая разница в аппетитах не идет никому на пользу? Активный партнер начинает поглядывать по сторонам и бессовестно добирать недостающее. Тогда как второй сталкивается с предательством и выходит из игры. Даже самые крепкие браки не застрахованы от такого итога.

Развод после 50. Почему распадаются крепкие пары, которые были для всех примером?

• Меняется семейный уклад

Если до этого момента оба партнера работали и виделись только по вечерам, с выходом на пенсию они вынуждены взаимодействовать в крохотном пространстве 24/7. Это порождает свои трудности. Мужчина, который всегда был добытчиком и редко участвовал в семейных делах, вдруг теряет привычную роль, лишается своего статуса. Он оседает на диване с бутылкой пива и от безделья превращается в невыносимого капризного ребенка, которого трудно терпеть. Женщина разочаровывается в партнере, ей приходится тащить на себе груз домашних забот, заниматься его здоровьем и комфортом. Неравный вклад в семью приводит к ссорам. Сказывается усталость и нежелание содержать на себе взрослого и самодовольного «петуха», который ничем не помогает и при этом качает права. Все это закономерно заканчивается разводом.

• Негативные последствия алкоголя

Никто не хочет жить с запойным алкоголиком, который к тому же бывает крайне агрессивным. Увы, оказываясь в изоляции от общества, многие мужчины в возрасте начинают заливать внутреннюю неудовлетворенность спиртом. Они вдруг понимают, что жизнь прожита, мечты не осуществились, тело стареет и дряхлеет, друзья умирают, а будущего нет. Разочарование и собственное бессилие подталкивает их к бутылке, которую большинство женщин на дух не переваривают. Именно поэтому алкоголизм становится причиной почти 40 % разводов в позднем возрасте.

• Открываются новые возможности

Если раньше крепкие браки были святынями, а разводы активно порицались общественностью, сегодня все изменилось. Личный статус больше не влияет на карьеру, успехи в жизни или отношения с окружающими. В каком-то смысле развод становится нормой. Ведь лучше жить одному и счастливо реализовывать себя, чем прозябать в неудачных отношениях, теряя энергию и силы. К этому постепенно приходят и люди за 50, переоценивая свои приоритеты, избавляясь от страхов и комплексов, начиная жизнь с чистого листа. Впереди осталось так мало времени, зачем тратить жизнь на нелюбимого человека?

Как быть, чтобы этого не случилось с вашим браком?

Развод после 50. Почему распадаются крепкие пары, которые были для всех примером?

Учитесь откровенно говорить со своим партнером

Не замалчивайте обиды и желания, а активно их обсуждайте. Ищите компромиссы, идите на взаимные уступки, защищая ценности своей семьи. Поймите, вы команда. Два самых близких человека, которые должны быть в приоритете друг у друга (а не дети, родители или друзья). Не дайте окружающим влезать к вам душу, охраняйте семейные границы.

Не забывайте следить за собой, развиваться, активно познавать мир

Заботьтесь о своем партнере. Покажите ему, что он по-прежнему важен и нужен вам, пусть даже страстные ночи остались в воспоминаниях. Крепкие браки строятся не только на поцелуях. Настоящая любовь – это еще и прикосновения, нежность, чувственность, желание радовать свою половину, быть с ней, несмотря ни на что. Когда вы выбираете человека, с той стороны делают то же самое.

Столкнувшись с кризисом, не спешите рвать все контакты и грозиться разрывом

Осознайте причины конфликта, а лучше – переосмыслите свою роль в этой ситуации, свое собственное влияние на партнера. Не бывает так, чтобы виноват был кто-то один, смотрите шире. Что вы можете сделать, чтобы ситуация заиграла новыми красками? Чтобы в вашу жизнь вернулся задор, страсть и интерес? Быть может, время открыть вместе что-то новое – записаться на танцы, начать какой-то проект, отправиться в путешествие? Чем больше у вас будет приятных совместных воспоминаний, тем крепче станет ваш союз. Помните, вы сами создаете свою историю.

Текст: Flytothesky.ru

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Теги: знакомства
 
 
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Они прожили вместе десятки лет, пережили не один личностный кризис, боролись с безденежьем, подняли детей… И вот, когда все убедились в силе их любви, они подали...
 
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