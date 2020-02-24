Развод после 50. Почему распадаются крепкие пары, которые были для всех примером?

Источник материала: Flytothesky

Они прожили вместе десятки лет, пережили не один личностный кризис, боролись с безденежьем, подняли детей… И вот, когда все убедились в силе их любви, они подали на развод. Такие случаи не редкость. Почему, пройдя плечом к плечу все жизненные испытания, супруги отказываются встречать старость вместе? Давайте разбираться, отчего распадаются крепкие и проверенные временем браки?





• Раздражение достигает критической отметки

Со стороны этого не видно – одна пустяковая ссора, другая, третья… И вот спустя десятки лет у каждого за плечами по мешку невысказанных обид и претензий. Она пожертвовала собственными мечтами и карьерными амбициями, отдавая себя семье. Он все это время жил на голодном пайке, получая брюзжание и упреки. В какой-то момент тысячи трещинок достигают критической массы и разрушают крепкий сосуд любви – супруги отдаляются , будто их вообще ничего не связывало вместе. Эмоции перегорают, из памяти выветривается все хорошее, остается выжженная пустыня. И какой смысли находиться в семье, в которой умерла любовь?

• Супруги слишком расслабляются

«Да куда он уйдет?» «И что она без меня будет делать?» – подобные мысли быстро отравляют отношения. Находясь рядом сутками напролет, партнеры слишком привыкают друг к другу и перестают ценить то, что имеют. Кажется, этот человек уже привязался и никуда не денется. А значит, можно перестать следить за собой и своей внешностью, больше не подбирать выражений, не радовать супругу по праздникам, не дарить ему свою заботу и нежность. Партнеры перестают ухаживать за садом своих чувств, отказывают друг другу во внимании, позволяют себе слишком многое. Это играет злую шутку, убивая чувства.





• Включается эффект «пустого гнезда»

Какой смысл поддерживать отношения, если дети выросли и покинули родные пенаты, а больше их ничего не связывает? Когда-то давно они допустили ошибку – из любящих супругов превратились в заботливых родителей с одной единственной функцией – вырастить и воспитать свое чадо. Они перестали видеть друг в друге мужчину и женщину. Потеряли общие интересы. Отказались от близости и общения. Супружество сузилось до размера спичечного коробка, взаимодействие основывалось исключительно на родительской функции. И как только дети ушли, смысл быть в паре тоже пропал. Они оказались чужими друг другу.

• Сказывается разница в возрасте

Если на момент знакомства разница в 10-20 лет не играет особой роли, супруги молоды и полны сил, с возрастом противоречия усиливаются, а конфликт интересов набирает обороты. Девушка в 20 лет – совсем не то же самое, что зрелая женщина в 45, которая знает себя и свои потребности. Мужчины в 40 и 60 – это два разных человека. Один находится на пике зрелости и самореализации, а другой начинает угасать, встречаясь с первыми признаками старения. Разумеется, партнеры с большой разницей в возрасте живут разными ценностями, каждый переживает свой кризис. У одного перед глазами будущее, у другого – прошлое. Все это осложняет отношения и играет свою роль при разводе.

• Вклиниваются гормональные изменения

Часто бывает и так, что в возрасте 45+ у одного супруга желание идет на спад. Он больше не хочет ставить рекорды в постели, переориентируется на вечные ценности – дружба, работа, семья . Тогда как у другого супруга начинается гормональный бум или «вторая весна», когда хочется любви, наверстать упущенное, испробовать все, в чем отказывал себе прежде. Нужно ли говорить, что такая разница в аппетитах не идет никому на пользу? Активный партнер начинает поглядывать по сторонам и бессовестно добирать недостающее. Тогда как второй сталкивается с предательством и выходит из игры. Даже самые крепкие браки не застрахованы от такого итога.





• Меняется семейный уклад

Если до этого момента оба партнера работали и виделись только по вечерам, с выходом на пенсию они вынуждены взаимодействовать в крохотном пространстве 24/7. Это порождает свои трудности. Мужчина, который всегда был добытчиком и редко участвовал в семейных делах, вдруг теряет привычную роль, лишается своего статуса. Он оседает на диване с бутылкой пива и от безделья превращается в невыносимого капризного ребенка, которого трудно терпеть. Женщина разочаровывается в партнере, ей приходится тащить на себе груз домашних забот, заниматься его здоровьем и комфортом. Неравный вклад в семью приводит к ссорам. Сказывается усталость и нежелание содержать на себе взрослого и самодовольного «петуха», который ничем не помогает и при этом качает права. Все это закономерно заканчивается разводом.

• Негативные последствия алкоголя

Никто не хочет жить с запойным алкоголиком, который к тому же бывает крайне агрессивным. Увы, оказываясь в изоляции от общества, многие мужчины в возрасте начинают заливать внутреннюю неудовлетворенность спиртом. Они вдруг понимают, что жизнь прожита, мечты не осуществились, тело стареет и дряхлеет, друзья умирают, а будущего нет. Разочарование и собственное бессилие подталкивает их к бутылке, которую большинство женщин на дух не переваривают. Именно поэтому алкоголизм становится причиной почти 40 % разводов в позднем возрасте.

• Открываются новые возможности

Если раньше крепкие браки были святынями, а разводы активно порицались общественностью, сегодня все изменилось. Личный статус больше не влияет на карьеру, успехи в жизни или отношения с окружающими. В каком-то смысле развод становится нормой. Ведь лучше жить одному и счастливо реализовывать себя, чем прозябать в неудачных отношениях, теряя энергию и силы. К этому постепенно приходят и люди за 50, переоценивая свои приоритеты, избавляясь от страхов и комплексов, начиная жизнь с чистого листа. Впереди осталось так мало времени, зачем тратить жизнь на нелюбимого человека?

Как быть, чтобы этого не случилось с вашим браком?





Учитесь откровенно говорить со своим партнером

Не замалчивайте обиды и желания, а активно их обсуждайте. Ищите компромиссы, идите на взаимные уступки, защищая ценности своей семьи. Поймите, вы команда. Два самых близких человека, которые должны быть в приоритете друг у друга (а не дети, родители или друзья). Не дайте окружающим влезать к вам душу, охраняйте семейные границы.

Не забывайте следить за собой, развиваться, активно познавать мир

Заботьтесь о своем партнере. Покажите ему, что он по-прежнему важен и нужен вам, пусть даже страстные ночи остались в воспоминаниях. Крепкие браки строятся не только на поцелуях. Настоящая любовь – это еще и прикосновения , нежность, чувственность, желание радовать свою половину, быть с ней, несмотря ни на что. Когда вы выбираете человека, с той стороны делают то же самое.

Столкнувшись с кризисом, не спешите рвать все контакты и грозиться разрывом

Осознайте причины конфликта, а лучше – переосмыслите свою роль в этой ситуации, свое собственное влияние на партнера. Не бывает так, чтобы виноват был кто-то один, смотрите шире. Что вы можете сделать, чтобы ситуация заиграла новыми красками? Чтобы в вашу жизнь вернулся задор, страсть и интерес? Быть может, время открыть вместе что-то новое – записаться на танцы, начать какой-то проект, отправиться в путешествие? Чем больше у вас будет приятных совместных воспоминаний, тем крепче станет ваш союз. Помните, вы сами создаете свою историю.

Текст: Flytothesky.ru

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