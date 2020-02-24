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Развод после 50. Почему распадаются крепкие пары, которые были для всех примером?
24.02.2020 15:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Они прожили вместе десятки лет, пережили не один личностный кризис, боролись с безденежьем, подняли детей… И вот, когда все убедились в силе их любви, они подали на развод. Такие случаи не редкость. Почему, пройдя плечом к плечу все жизненные испытания, супруги отказываются встречать старость вместе? Давайте разбираться, отчего распадаются крепкие и проверенные временем браки?
• Раздражение достигает критической отметки
Со стороны этого не видно – одна пустяковая ссора, другая, третья… И вот спустя десятки лет у каждого за плечами по мешку невысказанных обид и претензий. Она пожертвовала собственными мечтами и карьерными амбициями, отдавая себя семье. Он все это время жил на голодном пайке, получая брюзжание и упреки. В какой-то момент тысячи трещинок достигают критической массы и разрушают крепкий сосуд любви –
• Супруги слишком расслабляются
«Да куда он уйдет?» «И что она без меня будет делать?» – подобные мысли быстро отравляют отношения. Находясь рядом сутками напролет, партнеры слишком привыкают друг к другу и перестают ценить то, что имеют. Кажется, этот человек уже привязался и никуда не денется. А значит, можно перестать следить за собой и своей внешностью, больше не подбирать выражений, не радовать супругу по праздникам, не дарить ему свою заботу и нежность. Партнеры перестают ухаживать за садом своих чувств, отказывают друг другу во внимании, позволяют себе слишком многое. Это играет злую шутку, убивая чувства.
• Включается эффект «пустого гнезда»
Какой смысл поддерживать отношения, если дети выросли и покинули родные пенаты, а больше их ничего не связывает? Когда-то давно они допустили ошибку – из любящих супругов превратились в заботливых
• Сказывается разница в возрасте
Если на момент знакомства разница в 10-20 лет не играет особой роли, супруги молоды и полны сил, с возрастом противоречия усиливаются, а конфликт интересов набирает обороты. Девушка в 20 лет – совсем не то же самое, что зрелая женщина в 45, которая знает себя и свои потребности. Мужчины в 40 и 60 – это два разных человека. Один находится на пике зрелости и самореализации, а другой начинает угасать, встречаясь с первыми признаками старения. Разумеется, партнеры с большой разницей в возрасте живут разными ценностями, каждый переживает свой кризис. У одного перед глазами будущее, у другого – прошлое. Все это осложняет отношения и играет свою роль при разводе.
• Вклиниваются гормональные изменения
Часто бывает и так, что в возрасте 45+ у одного супруга желание идет на спад. Он больше не хочет ставить рекорды в постели, переориентируется на вечные ценности – дружба, работа,
• Меняется семейный уклад
Если до этого момента оба партнера работали и виделись только по вечерам, с выходом на пенсию они вынуждены взаимодействовать в крохотном пространстве 24/7. Это порождает свои трудности. Мужчина, который всегда был добытчиком и редко участвовал в семейных делах, вдруг теряет привычную роль, лишается своего статуса. Он оседает на диване с бутылкой пива и от
• Негативные последствия алкоголя
Никто не хочет жить с запойным алкоголиком, который к тому же бывает крайне агрессивным. Увы, оказываясь в изоляции от общества, многие мужчины в возрасте начинают заливать внутреннюю неудовлетворенность спиртом. Они вдруг понимают, что жизнь прожита, мечты не осуществились, тело стареет и дряхлеет, друзья умирают, а будущего нет. Разочарование и собственное бессилие подталкивает их к бутылке, которую большинство женщин на дух не переваривают. Именно поэтому алкоголизм становится причиной почти 40 % разводов в позднем возрасте.
• Открываются новые возможности
Если раньше крепкие
Как быть, чтобы этого не случилось с вашим браком?
Учитесь откровенно говорить со своим партнером
Не замалчивайте обиды и желания, а активно их обсуждайте. Ищите компромиссы, идите на взаимные уступки, защищая ценности своей семьи. Поймите, вы команда. Два самых близких человека, которые должны быть в приоритете друг у друга (а не дети, родители или друзья). Не дайте окружающим влезать к вам душу, охраняйте семейные границы.
Не забывайте следить за собой, развиваться, активно познавать мир
Заботьтесь о своем партнере. Покажите ему, что он по-прежнему важен и нужен вам, пусть даже страстные ночи остались в воспоминаниях. Крепкие браки строятся не только на поцелуях. Настоящая любовь – это еще и
Столкнувшись с кризисом, не спешите рвать все контакты и грозиться разрывом
Осознайте причины конфликта, а лучше – переосмыслите свою роль в этой ситуации, свое собственное влияние на партнера. Не бывает так, чтобы виноват был кто-то один, смотрите шире. Что вы можете сделать, чтобы ситуация заиграла новыми красками? Чтобы в вашу жизнь вернулся задор, страсть и интерес? Быть может, время открыть вместе что-то новое – записаться на танцы, начать какой-то проект, отправиться в путешествие? Чем больше у вас будет приятных совместных воспоминаний, тем крепче станет ваш союз. Помните, вы сами создаете свою историю.
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Они прожили вместе десятки лет, пережили не один личностный кризис, боролись с безденежьем, подняли детей… И вот, когда все убедились в силе их любви, они подали...
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