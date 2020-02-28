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Почему вы не можете похудеть? 10 неожиданных причин

28.02.2020 14:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Вы сидите на строгой диете, активно тренируетесь, не едите мучного и сладкого, но вес по-прежнему стоит на месте? Сложности с похудением могут возникать по независимым от вас причинам: из-за несоблюдения правил гигиены, эмоционального или гормонального дисбаланса, неразумных ограничений и сбитого режима сна. Почему же наше тело реагирует подобным образом? И на что нужно обратить внимание, если у вас никак не получается похудеть? Читайте ниже.

Почему вы не можете похудеть? 10 неожиданных причин

Почему вы не можете избавиться от лишних килограммов? 10 неожиданных причин

1. Дефицит пищи

В вашей жизни так много стрессов и переживаний, что почти не остается времени для себя. Если повезет, вы на ходу закидываетесь черствой булкой и кефиром, съедая минимум калорий в день, но тело все равно не худеет! Дело в том, что ваш организм живет в тотальном пищевом дефиците, из-за чего недополучает необходимые витамины и минералы. В результате снижается иммунитет, начинаются проблемы в работе кишечника, печени и поджелудочной. За этим наступает классический гормональный сбой, который приводит к отечности и другим неприятным последствиям. Восстановите режим питания – и вы не узнаете свое тело.

2. Постоянный стресс

Вам сложно расслабиться, вы испытываете постоянную тревогу, неудовлетворенность, проблемы с эмоциональным самоконтролем. Казалось бы, какая связь между личными переживаниями и тем, что у вас не получается похудеть? Но нерешенные психологические проблемы оказывают негативное влияние на пищевое поведение. Мы учимся заедать стресс чем-то вкусненьким, пытаемся заполнить душевную пустоту кусочком пиццы или жирным эклером. В результате накапливается вес. И дело не в отсутствии силы воли, а в подавленных эмоциях, скрытой депрессии, которую нужно лечить в кабинете психотерапевта.

Почему вы не можете похудеть? 10 неожиданных причин

3. Переоценка пользы тренировок

«Я был в спортзале, поднимал штангу – значит, могу себе позволить!» – думает человек и без задних мыслей лопает три хот-дога и пачку чипсов. Но многие худеющие склонны недооценивать количество потребляемых калорий и переоценивать пользу тренировок. Увы, даже самое активное занятие помогает высвободить не больше 300-400 калорий, что соответствует баночке йогурта или пачке творога с кефиром. Разумные ограничения необходимы, так что не расслабляйтесь и ведите подсчет калорий.

4. Сбитый режим сна

Если вы привыкли ложиться по ненормированному графику, страдаете бессонницей, спите меньше 8 часов, не стоит удивляться лишнему весу и проблемам с перееданием. Во время ночного отдыха вырабатываются гормоны грелин и лептин, которые регулируют чувство голода в течение дня. Недосыпая, вы глушите их сигналы, препятствуете их нормальной выработке. В результате просыпаетесь голодным, не можете насытиться своим обедом, потому не получается и похудеть.

Почему вы не можете похудеть? 10 неожиданных причин

5. Воспалительные процессы в ротовой полости

Как давно вы были у стоматолога, лечили кариес, стоматит, периодонтит? Часто люди откладывают это занятие до лучших времен, годами терпят дискомфорт при жевании. Но это ошибка! Проблемы с зубами влияют на наше самочувствие и удовлетворенность жизнью; ведут к низкокачественному перемалыванию пищи (еда пережевывается плохо, мы не можем насытиться и едим больше); заставляют отказываться от твердых волокон и клетчатки в пользу мягких, жирных, не всегда полезных продуктов. Вот почему не нужно пренебрегать гигиеной зубов.

6. Обратный эффект диеты

Во-первых, чем жестче вы ограничиваете себя в пище, тем активнее ваше тело сопротивляется, отдавая с боем каждый грамм. Во-вторых, питаясь одним кефиром, яблоками или рисом, вы доводите организм до авитаминоза, лишаете мозг важных жирных кислот, что приводит к усталости и сбою в обмене веществ. Пища усваивается неправильно, усиливается отечность. В-третьих, во время диеты организм находится в стрессе, чувствует себя подавленным и обделенным. Значит, как только вы сойдете с дистанции, вы пуститесь во все тяжкие и наберете еще больше. Во время диеты чаще всего не получается похудеть!

Почему вы не можете похудеть? 10 неожиданных причин

7. Заболевание щитовидной железы

Именно щитовидка регулирует белковый и углеводный баланс, отвечает за окислительно-восстановительные процессы в организме, влияет на работу нервной системы и репродуктивную функцию. Проблемы в этой области чреваты гипотиреозом – снижением концентрации гормонов щитовидной железы, что приводит к замедлению метаболизма, усталости, отечности и увеличению массы тела при сниженном аппетите. Если симптомы вам знакомы – запишитесь к врачу на обследование. Старайтесь избегать стрессов, есть больше овощей, фруктов и продуктов с высоким содержанием йода.

8. Привычка есть из упаковки

Легко ошибиться с количеством съеденной пищи, если обедать и ужинать прямо из заводской упаковки (кастрюли, сковородки), уставившись в монитор компьютера. Таким образом вы не только не контролируете размер потребляемой порции, но и не чувствуете насыщения, так как поглощены происходящими на экране событиями. Чтобы не превысить количество ежедневных калорий – кладите нужную порцию сразу на тарелку, так будет проще держать себя в руках.

Почему вы не можете похудеть? 10 неожиданных причин

9. Полуночные перекусы

Если в течение дня вы не ели ни крохи, а перед сном устроили пир живота – похудеть будет проблематично. Наше тело живет по своим биоритмам. После 19 часов начинается переход на низкое потребление энергии. Так что еда уже не усваивается в полном объеме, желудочный сок практически не выделяется. Все съеденное начинает бродить и отравлять организм, перегружая эндокринную систему, печень и почки. Более того, избыток инсулина в ночное время суток повышает риск диабета и ожирения, ускоряет процессы старения. Если вам небезразлично ваше здоровье – откажитесь от поздних ужинов и перекусов.

10. Побочные эффекты лекарств

Иногда причиной набора веса является неподходящее лечащее лекарство, которое замедляет метаболизм, приводит к сбоям в гормональной сфере. В состав некоторых препаратов входят вещества, блокирующие участки мозга, что отвечают за чувство голода или сытости. Они же приводят к скрытой депрессии или повышают уровень тревоги. Если заметили неладное – обратитесь к лечащему врачу за более безопасным рецептом. В конце концов, нельзя шутить со своим здоровьем.

Текст: Flytothesky.ru

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Вы сидите на строгой диете, активно тренируетесь, не едите мучного и сладкого, но вес по-прежнему стоит на месте? Сложности с похудением могут возникать по...
 
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