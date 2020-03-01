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20 лучших фотографий недели

01.03.2020 22:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

С первым днём весны! Вот и пришло к нам самое светлое и самое легкое время года, которое вдохновляет и воодушевляет. Да, мы, как и вы, тоже устали от холодов. Хотим поскорее почувствовать робкое весеннее солнце и вдохнуть аромат жизни. Ведь природа в это время года оживает, как и люди, которые выбираются из своих «берлог» навстречу весне. А чтобы ещё больше настроить вас на приятный лад, мы приготовили подборку крутых фотографий. Смотрите, какая красота!

1. Летняя Патагония. Фотограф Daniel Kordan

2. На утесе. Фотограф Andre Villeneuve

3. Горячо. Фотограф Ryan Dyar

4. Наблюдает. Фотограф Arno van Zon

5. Рыбалка под радугой. Фотограф Carlos Rojas

6. Закат. Фотограф Patrick Whittaker

7. Природная арка. Фотограф David Ruiz Luna

8. Ледяная пещера. Фотограф 吴晓云Xiaoyun Wu

9. Цикл. Фотограф Liudmila Dmitrieva

10. Доброе утро. Фотограф Nuria Palacin

11. Старая детская площадка. Фотограф Marko Bajčetić

12. Война миров. Фотограф Louis Albanese

13. На пляже. Фотограф Koen Jacobs

14. Тайна. Фотограф Kostoula Mazaraki

15. Чисто. Фотограф 土家农二哥

16. Мобильная фотография. Фотограф 胡凤波

17. На остановке. Фотограф Raquel Busche

18. Ночь в Чунцине. Фотограф 生命呵护生命

19. Портрет. Фотограф 北岳雄风

20. Джунгли и шаттл. Фотограф ReactoCarbon

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С первым днём весны! Вот и пришло к нам самое светлое и самое легкое время года, которое вдохновляет и воодушевляет. Да, мы, как и вы, тоже устали от холодов. Хотим...
 
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