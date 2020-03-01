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20 лучших фотографий недели
01.03.2020 22:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
С первым днём весны! Вот и пришло к нам самое светлое и самое легкое время года, которое вдохновляет и воодушевляет. Да, мы, как и вы, тоже устали от холодов. Хотим поскорее почувствовать робкое весеннее солнце и вдохнуть аромат жизни. Ведь природа в это время года оживает, как и люди, которые выбираются из своих «берлог» навстречу весне. А чтобы ещё больше настроить вас на приятный лад, мы приготовили подборку крутых фотографий. Смотрите, какая красота!
1. Летняя Патагония. Фотограф
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