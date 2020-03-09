8 признаков медленного метаболизма. Как ускорить обмен веществ?

Источник материала: Flytothesky

Не можете сбросить вес, даже сидя на строгих диетах? Активно посещаете спортзал, питаетесь малокалорийной пищей, но результаты не вдохновляют? Всему виной метаболизм. Замедленный обмен веществ не справляется с нагрузками, зачем-то откладывая жир про запас. Но мы поможем вам разобраться с симптомами проблемного метаболизма и откроем самые простые способы, как его подстегнуть.





8 признаков медленного обмена веществ

• Проблемы с ногтями и кожей

Если вы заметили расслоение ногтевой пластины, волосы стали тусклыми, часто секутся кончики – пора бить тревогу. Вашему телу определенно не хватает витаминов и полезных веществ. Возможно, есть небольшой дефицит железа, из-за которого страдает кожа. Замедленный метаболизм препятствует всасыванию в кровь важных минералов и жирных кислот. Из-за этого клетки не получают полноценного питания, тело быстрее стареет, кожа сохнет и покрывается морщинами.

• Перепады настроения

Избыток энергии чередуется с подавленным и даже депрессивным состоянием, апатия, высокая раздражительность, истеричность. Это те самые побочные эффекты замедленного метаболизма. Ваш кишечник не справляется с перевариванием, возможно, есть проблемы с гормонами или органами ЖКТ. Вводите больше полезных привычек.

• Хроническая усталость

Одно дело, если вы пашите как конь, бегая с одной работы на другую или изматывая тело тренировками. Другое дело – вести пассивный образ жизни, хорошо высыпаться, никуда не торопиться и все равно чувствовать себя разбитой, не иметь силы даже на примитивные действия. Проверьте уровень железа. Начните чаще гулять на свежем воздухе, займитесь спортом. Организму нужно помочь сжигать энергию.

• Отечность, набор веса

Если вы не увлекаетесь вредными продуктами, контролируете размер порций, стараетесь не заправляться едой на ночь, но цифры на весах продолжают расти – нужно подключать тяжелую артиллерию: больше двигаться, изучить основы самомассажа, чаще ходить в сауну, отслеживать, от каких продуктов тело отекает. Не падайте духом, иногда достаточно соблюдать регулярное питание, высыпаться, пропить курс цинка и магния – и гормоны сами придут в норму.

• Мерзлявость

Замедленный метаболизм может приводить к тому, что вам будет холодно даже в теплую погоду – все будут носить майки, а вы будете кутаться в теплые свитера. Как с этим бороться? Исключить углеводы из рациона, есть больше жира и протеина, железосодержащих продуктов, витамина В12. На плохую терморегуляцию влияет недостаточное кровообращение, которое нужно разгонять кардиотренировками и массажем. А еще выделите время и обследуйте щитовидку – она тоже влияет на вес и самочувствие.

• Головные боли

Голова может болеть из-за стрессов и переживаний, сбоя режима сна, проблем с почками, шейным отделом позвоночника или недостаточной активностью поджелудочной железы. Популярное явление, когда мигрень разыгрывается от недоедания, инфекций, воспаления зубного нерва. В любом случае соблюдайте режим дня, чаще бывайте на свежем воздухе, пейте больше воды и не пропускайте завтраки.

• Низкое либидо

Медленный обмен веществ коварнее, чем вы думаете. Проблемы с щитовидкой отражаются не только на фигуре, но и бьют ниже пояса – снижают выработку половых гормонов, сексуальное влечение и активность. Как итог – у мужчин наблюдается эректильная дисфункция, у женщин пропадает смазка, усиливается чувство дискомфорта, возможны сложности в достижении оргазма.

• Зависимость от сахара

Если вас то и дело тянет на простые углеводы — организму не хватает энергии. Вот он и ищет самый простой способ восстановления сил. Не ведитесь на эту уловку. Налегайте на белки, овощи и фрукты, замените сахар медом, конфеты – орехами, шоколад — протеиновыми батончиками. Уверяем, скоро вы ощутите разницу!





Как стимулировать свой метаболизм?

Существует пять нехитрых способов, как разогнать обмен веществ и заставить тело терять ненужные килограммы.

Самый первый – научиться пить больше воды , которая будет выводить из кишечника лишние шлаки и метаболические отходы, а еще поможет ускорить усваивание полезных веществ.

Второе средство для активации метаболизма – любая физическая активность, которая вам по душе. Бегайте, катайтесь на велосипеде, танцуйте, ходите в походы, только не сидите на месте. Таким образом вы запустите лимфу и усилите кровообращение.

Третий совет – соблюдайте дробное питание, ешьте небольшие 200-граммовые порции. Не нужно морить себя голодом, но также вредно отравлять тело большим количеством жиров и углеводов.

Четвертый шаг – обратите внимание на специи, особенно на чудодейственные свойства корицы, куркумы, имбиря и кайенского перца. Все они содержат уйму антиоксидантов и эфирных масел, витамины А, С, Е, РР. Специи нормализуют пищеварение, снижают аппетит, улучшают работу желчного пузыря и поджелудочной, оказывают мощный эффект похудения. Как их использовать? Заваривать имбирно-медовый чай, мешать корицу с кефиром или фруктовыми салатами, варить крем суп из морковки и имбиря, добавлять куркуму в любимые первые блюда.

Ну и последний пункт в нашем списке – крепкий здоровый сон. Именно во время сна вырабатываются гормоны насыщения, укрепляется иммунитет, стабилизируется психологическое состояние, корректируется работа всех органов и систем. Чем крепче будут нервы, тем стабильнее станет гормональная сфера, и тем меньше вас будет тянуть на сладкие и вредные продукты. Последние не просто так считаются главными врагами красивой фигуры.

Текст: Flytothesky.ru

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