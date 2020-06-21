Как разные знаки зодиака разрывают отношения

Источник материала: Flytothesky

Разрыв отношений — это всегда грустно. И каждый знак зодиака проходит такой непростой этап по-своему. Из этой статьи вы узнаете, в чем особенность поведения. Предупрежден — значит вооружен!





Овен начинает отдаляться от вас. Он перестает строить совместные планы на уик-энд. Ваши сообщения долго остаются без внимания.

Телец становится угрюмым и чрезмерно капризным. Он начинает придираться ко всему, что вы делаете. Ему становятся присущи раздражительность и гнев, он затевает ссоры из-за каждой мелочи.

Близнецы перестают проявлять интерес к душевным разговорам. Они начинают равнодушнее относиться к поцелуям , прикосновениям, близости с вами.

Рак перестает делиться с вами каждой деталью прошедшего дня. Он дает односложные ответы, избегает серьезных разговоров.

Лев становится равнодушным. Ему уже все равно, он больше не затевает ссор. Он перестает указывать вам на допущенные ошибки. Он больше не волнуется, когда вы делаете что-то не так.

Дева начинает указывать на ваши недостатки. Представители этого знака специально затевают ссоры, чтобы дать вам повод расстаться с ними.

Весы перестают говорить, что любят вас. Они теперь редко устраивают для тебя сюрпризы. Вы чувствуете, что они перестают прикладывать усилия к укреплению отношений.

Скорпион проводят много времени без вас. Вы все чаще ссоритесь на пустом месте.

Стрелец начинают сравнивать ваши отношения с отношениями других людей. В качестве примера он приводит друзей , бывших и даже незнакомых людей.

Козерог прямо сообщает вам о том, что не уверен, как долго еще продлятся ваши отношения.

Водолей эмоционально отстраняется. Он замыкается в себе, снова возводит стены между вами.

Рыбы перестают говорить о своем будущем с вами. Они больше не строят долгосрочных планов.

Текст: Flytothesky.ru

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