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Тест: Какой цитаты не было в советском фильме?
13.07.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Из советского кинематографа вышли сотни фраз, которые стали не просто популярными, а крылатыми. “Это же элементарно, Ватсон”, “Какая гадость, эта ваша заливная рыба” вы наверняка слышали не раз. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните фильмы времен СССР и заодно заставим вас поностальгировать. Сможете угадать, какой цитаты не было в советском кино? Надеемся, у вас получится
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Из советского кинематографа вышли сотни фраз, которые стали не просто популярными, а крылатыми. “Это же элементарно, Ватсон”, “Какая гадость, эта ваша заливная...
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