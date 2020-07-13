Тест: Какой цитаты не было в советском фильме?

Источник материала: Flytothesky





Из советского кинематографа вышли сотни фраз, которые стали не просто популярными, а крылатыми. “Это же элементарно, Ватсон”, “Какая гадость, эта ваша заливная рыба” вы наверняка слышали не раз. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните фильмы времен СССР и заодно заставим вас поностальгировать. Сможете угадать, какой цитаты не было в советском кино? Надеемся, у вас получится