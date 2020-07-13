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Тест: Какой цитаты не было в советском фильме?

13.07.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какой цитаты не было в советском фильме?

Из советского кинематографа вышли сотни фраз, которые стали не просто популярными, а крылатыми. “Это же элементарно, Ватсон”, “Какая гадость, эта ваша заливная рыба” вы наверняка слышали не раз. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните фильмы времен СССР и заодно заставим вас поностальгировать. Сможете угадать, какой цитаты не было в советском кино? Надеемся, у вас получится <div class= 

 
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Из советского кинематографа вышли сотни фраз, которые стали не просто популярными, а крылатыми. “Это же элементарно, Ватсон”, “Какая гадость, эта ваша заливная...
 
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