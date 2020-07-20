Тест: Что вам первым бросилось в глаза?

Источник материала: Flytothesky

Что скрывается в вашем подсознании?





Вы когда-нибудь слышали о психологе Германе Роршахе? У него еще есть тест с чернильными пятнами. Согласно этому тесту, то, что человек первым видит на картинке, отражает его тип личности и даже скрытые черты характера. Мы подготовили тест, где вместо клякс – шедевры изобразительного искусства. Выберите то, что заметили в первую очередь, – а мы расскажем о вас что-то новое.

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