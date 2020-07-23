3 знака зодиака, которым следует быть осторожными в августе 2020

Источник материала: Flytothesky

Как и в жизни, в астрологии нет белых и черных тонов. Многие события и ситуации окрашены в разные оттенки серого. Даже в самые сложные времена вы можете увидеть свет, а самые счастливые люди сталкиваются с тьмой. То, что август 2020 будет не особо благоприятным для этих трех знаков, не означает, что их ждут сплошные неудачи. Просто им придется противостоять некоторым вызовам этого месяца, которые могут затронуть неудобные темы и воспоминания или спровоцировать тяжелые эмоции.

Кстати, август 2020 – это возможность обновления после очень хаотичного и сумбурного времени. Это шанс вырваться из прошлого и двигаться дальше , чтобы написать свою новую великолепную историю.





Овен

В центре внимания то, как вы жили до этого момента. Загляните в своё сердце. Настало время признать ваши самые глубокие, самые личные и самые насущные потребности. Вероятно, вы игнорировали некоторые аспекты своей жизни, чтобы добиться цели, но в августе 2020 вам следует все изменить, поскольку вы несете ответственность за ту атмосферу, в которой хотите жить. Потратьте это время на себя, чтобы ощущать безопасность и спокойствие. Избавьтесь от эмоционального и ментального хаоса. Вам придется начать многое с чистого листа.





Лев

Вам необходимо проработать боль и дискомфорт, которые вы подавляете. Раны не затягиваются сами по себе, если вы убеждаете себя, что их нет. Они станут и дальше беспокоить вас, пока вы не признаете их существование и не начнете процесс исцеления. Кроме того, вы очень долго подавляли немало воспоминаний или эмоций, и теперь их становится все труднее игнорировать. Попробуйте в августе 2020 простить себя и других. И помните, что прощение не означает разрешение обижать вас. Это означает, что вам больше не нужно об этом беспокоиться.

Стрелец





Вам следует отпустить то, что больше не служит вам. Попрощайтесь с привязанностями, даже если мысль об этом вас изрядно расстраивает. Будь то отношения, планы, образ мыслей или просто повседневные привычки, осознайте, что это больше не работает для вас. Может быть, пора от чего-то отказаться, чтобы сохранить ту энергию, которую вы фактически тратите впустую. Август 2020 мотивирует вас к серьёзным обязательствам перед собой. Подумайте, что вам нужно кардинально поменять в жизни.

Текст: Flytothesky.ru

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