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Тест: какой у вас склад ума?

07.08.2020 17:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: какой у вас склад ума?

Все мы разные – внешность, поведение, характер, вкусовые предпочтения… Но большое внимание хотелось бы обратить на наше мышление, ведь абсолютно каждый человек думает и рассуждает по-разному, согласны? В этом тесте мы бы хотели проверить, какой у вас склад ума – гуманитарный или аналитический. Причем, что интересно, склад ума не всегда связан с вашим видом деятельности. То есть, если вы по профессии математик или программист, это еще не факт, что у вас аналитическое сознание. Ну что, готовы начать? Тогда вперед!

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Все мы разные – внешность, поведение, характер, вкусовые предпочтения… Но большое внимание хотелось бы обратить на наше мышление, ведь абсолютно каждый человек...
 
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