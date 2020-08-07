Тест: какой у вас склад ума?

Источник материала: Flytothesky





Все мы разные – внешность, поведение, характер, вкусовые предпочтения… Но большое внимание хотелось бы обратить на наше мышление, ведь абсолютно каждый человек думает и рассуждает по-разному, согласны? В этом тесте мы бы хотели проверить, какой у вас склад ума – гуманитарный или аналитический. Причем, что интересно, склад ума не всегда связан с вашим видом деятельности. То есть, если вы по профессии математик или программист, это еще не факт, что у вас аналитическое сознание. Ну что, готовы начать? Тогда вперед!

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