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Тест: Насколько сильно вы боитесь замкнутых пространств?
13.08.2020 16:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Боязнь замкнутых помещений – одна из самых распространенных фобий среди людей. Наверное, каждому человеку хоть раз бывало некомфортно в тесных условиях. Но многие боятся этого настолько, что переживания перерастают в панические атаки. Это усложняет жизнь и даже может сделать ее невыносимой. Нам всем не помешало бы немного углубиться в эту тему, согласны? Пройдите тест узнайте, боитесь ли вы замкнутых пространств.
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Боязнь замкнутых помещений – одна из самых распространенных фобий среди людей. Наверное, каждому человеку хоть раз бывало некомфортно в тесных условиях. Но многие...
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