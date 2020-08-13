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Тест: Насколько сильно вы боитесь замкнутых пространств?

13.08.2020 16:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько сильно вы боитесь замкнутых пространств?

Боязнь замкнутых помещений – одна из самых распространенных фобий среди людей. Наверное, каждому человеку хоть раз бывало некомфортно в тесных условиях. Но многие боятся этого настолько, что переживания перерастают в панические атаки. Это усложняет жизнь и даже может сделать ее невыносимой. Нам всем не помешало бы немного углубиться в эту тему, согласны? Пройдите тест узнайте, боитесь ли вы замкнутых пространств.

Еще один тест:
Тест: Каких жизненных перемен вы боитесь

 
 
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Боязнь замкнутых помещений – одна из самых распространенных фобий среди людей. Наверное, каждому человеку хоть раз бывало некомфортно в тесных условиях. Но многие...
 
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