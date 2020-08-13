Тест: Насколько сильно вы боитесь замкнутых пространств?

Источник материала: Flytothesky





Боязнь замкнутых помещений – одна из самых распространенных фобий среди людей. Наверное, каждому человеку хоть раз бывало некомфортно в тесных условиях. Но многие боятся этого настолько, что переживания перерастают в панические атаки. Это усложняет жизнь и даже может сделать ее невыносимой. Нам всем не помешало бы немного углубиться в эту тему, согласны? Пройдите тест узнайте, боитесь ли вы замкнутых пространств.

Еще один тест:

Тест: Каких жизненных перемен вы боитесь