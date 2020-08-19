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Тест: Справитесь ли вы со школьными вопросами по географии?

19.08.2020 17:23 — Калейдоскоп |  
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Тест: Справитесь ли вы со школьными вопросами по географии?

Казалось бы, география, не такой уж и нужный предмет. Но это совершенно не так. Какая еще наука раскроет нам окружающий мир во всех своих проявлениях? География расширяет наш кругозор, рассказывает о существовании и взаимодействии природных и общественных компонентов. Поэтому многое, что вы изучали на уроках географии, необходимо знать хотя бы для того, чтобы называться эрудированным человеком. Давайте посмотрим, справитесь ли вы с обычными школьными вопросами!

Ответы:

1. Байкал
2. Экваториальный
3. Италия
4. Осло
5. Португалия
6. Бронза
7. Евразия
8. Красное
9. 18
10. Ватикан

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Казалось бы, география, не такой уж и нужный предмет. Но это совершенно не так. Какая еще наука раскроет нам окружающий мир во всех своих проявлениях? География...
 
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