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Тест покажет, хорошо ли вы разбираетесь в зарубежном кино

20.08.2020 17:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест покажет, хорошо ли вы разбираетесь в зарубежном кино

Самый первый фильм сняли еще в 19 веке. С тех пор вышло немало лент – полнометражек и короткометражек, драм и комедий, со смыслом и без… И разумеется, их все пересмотреть просто невозможно. Мы подготовили для вас тест на знание современного зарубежного кинематографа. Сможете всего по одному кадру и описанию отгадать, о какой кинокартине идет речь? Давайте начнем!

Ответы:

1. Она
2. Начало
3. Паразиты
4. Уйти красиво
5. Чудо
6. Резня
7. Пассажиры
8. Мальчишник в Вегасе
9. Джон Уик
10. Отель “Гранд Будапешт”

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Самый первый фильм сняли еще в 19 веке. С тех пор вышло немало лент – полнометражек и короткометражек, драм и комедий, со смыслом и без… И разумеется, их все...
 
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