Тест покажет, хорошо ли вы разбираетесь в зарубежном кино

Источник материала: Flytothesky





Самый первый фильм сняли еще в 19 веке. С тех пор вышло немало лент – полнометражек и короткометражек, драм и комедий, со смыслом и без… И разумеется, их все пересмотреть просто невозможно. Мы подготовили для вас тест на знание современного зарубежного кинематографа. Сможете всего по одному кадру и описанию отгадать, о какой кинокартине идет речь? Давайте начнем!

Ответы:

1. Она

2. Начало

3. Паразиты

4. Уйти красиво

5. Чудо

6. Резня

7. Пассажиры

8. Мальчишник в Вегасе

9. Джон Уик

10. Отель “Гранд Будапешт”

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