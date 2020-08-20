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Тест покажет, хорошо ли вы разбираетесь в зарубежном кино
20.08.2020 17:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Самый первый фильм сняли еще в 19 веке. С тех пор вышло немало лент – полнометражек и короткометражек, драм и комедий, со смыслом и без… И разумеется, их все пересмотреть просто невозможно. Мы подготовили для вас тест на знание современного зарубежного кинематографа. Сможете всего по одному кадру и описанию отгадать, о какой кинокартине идет речь? Давайте начнем!
Ответы:
1. Она
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Самый первый фильм сняли еще в 19 веке. С тех пор вышло немало лент – полнометражек и короткометражек, драм и комедий, со смыслом и без… И разумеется, их все...
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