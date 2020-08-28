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Тест: В каких странах находятся эти мировые достопримечательности?

28.08.2020 16:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: В каких странах находятся эти мировые достопримечательности?

В мире есть столько удивительно красивых мест, которые пока неизвестны миру. Но есть и такие достопримечательности, о существовании которых стыдно не знать. Ежегодно там собирается впечатляющее количество туристов, которые хотят увидеть эти чудеса своими глазами. Мы уверены, что вы знаете почти про все места, о которых пойдет речь в сегодняшнем тесте. Но все же давайте проверим ваши знания:)

Ответы:

1. Мьянма
2. Турция
3. Великобритания
4. Зимбабве
5. Сингапур
6. Испания
7. Греция
8. Вьетнам
9. США
10. Румыния

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В мире есть столько удивительно красивых мест, которые пока неизвестны миру. Но есть и такие достопримечательности, о существовании которых стыдно не знать....
 
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