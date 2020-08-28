Тест: В каких странах находятся эти мировые достопримечательности?

Источник материала: Flytothesky





В мире есть столько удивительно красивых мест, которые пока неизвестны миру. Но есть и такие достопримечательности, о существовании которых стыдно не знать. Ежегодно там собирается впечатляющее количество туристов, которые хотят увидеть эти чудеса своими глазами. Мы уверены, что вы знаете почти про все места, о которых пойдет речь в сегодняшнем тесте. Но все же давайте проверим ваши знания:)

Ответы:

1. Мьянма

2. Турция

3. Великобритания

4. Зимбабве

5. Сингапур

6. Испания

7. Греция

8. Вьетнам

9. США

10. Румыния

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