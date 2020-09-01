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Тест: Сможете узнать страну по одной вещи из нее?

01.09.2020 11:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете узнать страну по одной вещи из нее?

В каждой стране есть свои архитектурные достопримечательности, блюда, традиции, природные памятники. Перечислять можно бесконечно. Но, помимо всего этого, в каждой стране есть такие вещи, которые можно смело назвать национальными символами. Суть сегодняшнего теста вот в чем: мы покажем 10 вещей, а вы попробуйте угадать, с какой страной они ассоциируются. Ну что, готовы исследовать и путешествовать?

Ответы:

1. Англия
2. Швейцария
3. Канада
4. Швеция
5. Австралия
6. Нидерланды
7. Марокко
8. Венгрия
9. Чехия
10. Португалия

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В каждой стране есть свои архитектурные достопримечательности, блюда, традиции, природные памятники. Перечислять можно бесконечно. Но, помимо всего этого, в каждой...
 
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