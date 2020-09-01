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Тест: Сможете узнать страну по одной вещи из нее?
01.09.2020 11:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В каждой стране есть свои архитектурные достопримечательности, блюда, традиции, природные памятники. Перечислять можно бесконечно. Но, помимо всего этого, в каждой стране есть такие вещи, которые можно смело назвать национальными символами. Суть сегодняшнего теста вот в чем: мы покажем 10 вещей, а вы попробуйте угадать, с какой страной они ассоциируются. Ну что, готовы исследовать и путешествовать?
Ответы:
1. Англия
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В каждой стране есть свои архитектурные достопримечательности, блюда, традиции, природные памятники. Перечислять можно бесконечно. Но, помимо всего этого, в каждой...
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