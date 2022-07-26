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Сможете угадать возраст актера, играющего подростка?

26.07.2022 16:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете угадать возраст актера, играющего подростка?

Голливуд не перестает удивлять. Из года в год на роли подростков приглашают уже взрослых звезд и пытаются выдать их за студентов, а то и школьников. Но бывают исключения, правда, редкие. Все потому, что сотрудничать легче с уже совершеннолетними людьми. Давайте проверим, насколько точно работает ваш радар по определению возраста. Сможете определить реальный возраст актеров из популярных сериалов?

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Голливуд не перестает удивлять. Из года в год на роли подростков приглашают уже взрослых звезд и пытаются выдать их за студентов, а то и школьников. Но бывают...
 
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