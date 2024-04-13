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Комбинации в покере по старшинству: основные правила и ошибки новичков
13.04.2024 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Существует множество разновидностей покера, но все они устроены по одному принципу — нужно собрать комбинации из карт. Чем реже вероятность выпадения сочетания, тем оно ценнее. Если попадается самое редкое — от 10 до туза одной масти — ты вы явно окажетесь победителем в раздаче.
Общие правила построения
В классическом варианте участвуют персональные карты игрока — рука, а также общие на столе. Всего их 7, но 2 не учитываются в составлении комбинации в покере. Какие — решать именно участнику раздачи.
Есть вариации с картами одинакового достоинства: пара, две пары, сет (3 штуки) и каре (4 штуки). Вариация с сочетанием 3+2.
Другие варианты — когда все 5 одноматсные или все идут по порядку по возрастанию. Если они сочетаются — то это самые редкие и ценные сборки.
Определение старшинства
Комбинации в покере по старшинству на сайте
Но что делать, если у участников равные по силе наборы? Тогда учитывается старшинство в самом наборе или дополнительная пятая карта. Например, у участника фулл-хаус из 3 королей и 2 двоек, а у другого — 3 туза и 2 двойки. Победит последний.
Или у обоих участников сет из тузов, но у первого на руках король, а у второго всего лишь 10. Выиграет в раздаче первый.
Если полное равенство — то призовой фонд делится на части.
Однако есть еще способ победить — заставить всех соперников выйти из торгов.
Ошибки новичков
Новички часто совершают ошибки, которые могут стоить больших финансовых потерь. Вот основные:
Подробнее про покерные комбинации в покере можно узнать на сайте
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Существует множество разновидностей покера, но все они устроены по одному принципу — нужно собрать комбинации из карт. Чем реже вероятность выпадения...
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