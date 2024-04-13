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Комбинации в покере по старшинству: основные правила и ошибки новичков

13.04.2024 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Существует множество разновидностей покера, но все они устроены по одному принципу — нужно собрать комбинации из карт. Чем реже вероятность выпадения сочетания, тем оно ценнее. Если попадается самое редкое — от 10 до туза одной масти — ты вы явно окажетесь победителем в раздаче.

Комбинации в покере с картинками по старшинству

Общие правила построения 

В классическом варианте участвуют персональные карты игрока — рука, а также общие на столе. Всего их 7, но 2 не учитываются в составлении комбинации в покере. Какие — решать именно участнику раздачи. 

Есть вариации с картами одинакового достоинства: пара, две пары, сет (3 штуки) и каре (4 штуки). Вариация с сочетанием 3+2. 

Другие варианты — когда все 5 одноматсные или все идут по порядку по возрастанию. Если они сочетаются — то это самые редкие и ценные сборки.

Определение старшинства

Комбинации в покере по старшинству на сайте poker.ru/pokernye-kombinatsii/ расположены следующим образом:

  • Флэш Рояль
  • Стрит Флэш
  • Каре
  • Фулл Хаус (сет и пара)
  • Флэш
  • Стрит
  • Сет
  • 2 пары
  • Пара
  • Старшая карта

Но что делать, если у участников равные по силе наборы? Тогда учитывается старшинство в самом наборе или дополнительная пятая карта. Например, у участника фулл-хаус из 3 королей и 2 двоек, а у другого — 3 туза и 2 двойки. Победит последний.

Или у обоих участников сет из тузов, но у первого на руках король, а у второго всего лишь 10. Выиграет в раздаче первый.

Если полное равенство — то призовой фонд делится на части.

Однако есть еще способ победить — заставить всех соперников выйти из торгов.

Ошибки новичков

Новички часто совершают ошибки, которые могут стоить больших финансовых потерь. Вот основные:

  • Неправильное понимание игры: это не игра удачи, поэтому надо уделять достаточно внимания стратегии и тактике.
  • Импульсивные решения: принимают решения на основе эмоций, а не логики, что приводит к потере денег.
  • Отсутствие плана: без четкого плана будет трудно добиться успеха. Необходимо разработать стратегию и тактику, а также определить свои цели и задачи.
  • Неправильная оценка возможностей: могут переоценить свои силы и начать играть на слишком высоких лимитах, что приведет к быстрому проигрышу.
  • Недостаточное обучение: необходимо постоянно учиться и совершенствоваться. Нужно изучать основы, теорию, а также анализировать свою игру и работу оппонентов.
  • Неэффективное использование банкролла: начинают играть с большим банкроллом, что увеличивает риск быстрого проигрыша. Необходимо распределить свои средства на несколько турниров или сессий, чтобы снизить риск.
  • Неиспользование вспомогательных программ: современные покер-румы предоставляют множество вспомогательных программ, которые могут помочь улучшить игру.

Подробнее про покерные комбинации в покере можно узнать на сайте https://1sn.ru/kakie-kombinacii-v-pokere-vyigrysnye

 
 
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  • Комбинации в покере по старшинству: основные правила и ошибки новичков 17:24, Flytothesky
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