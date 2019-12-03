Валдис Пельш экстренно госпитализирован

Источник материала: Tut.by

Российский шоумен, руководитель и ведущий программы «Угадай мелодию» Валдис Пельш был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Скриншот: youtube.com

Пельш попал в одну из московских клиник из-за жалоб на давящие боли в груди.

Как стало известно РЕН ТВ, шоумен почувствовал себя плохо после физических нагрузок. В настоящее время он проходит обследование.