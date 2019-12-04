«Стоимость лечения неподъёмная для нашей семьи». Последние новости про Андрея Леончика

Источник материала: Слуцк Город





За полгода был на улице три раза, очередь на социальное жильё продвинулась, пришёл ответ из клиники, появилась близкая подруга и группа помощи в Вконтакте. Что ещё произошли в жизни случчанина Андрея Леончика, читайте в материале SlutskGorod.

После последней публикации про Андрея прошло полгода. За это время он был на улице всего три раза. В июне ездил в Минск на экскурсию от Слуцкой первичной организации ОО"БелАПДИиМИ". Вместе с мамой 3 июля гулял в городе, смотрели концерт и ели шашлык. А в конце сентября даже побывал в Молодёжном центре на инклюзивном семейном празднике. Однако на реабилитацию в Аксаковщину так и не смог попасть, хотя поездку планировали в конце лета.

— Мы не прошли всех нужных врачей, потому что многие были в отпуске. Есть возможность ехать сейчас, только тогда Новый год придётся встретить в палате. А я этого не хочу, потому что так я его отмечал последние три года. Лучше в этот раз останусь дома, а на реабилитацию поеду весной, когда потеплеет, и можно будет гулять на улице, — говорит собеседник.

Успехи, надежды и мечты

Дома практически через день он занимается на том самом тренажёре, который ему помогли купить неравнодушные люди из Беларуси и зарубежья. Парень говорит, что благодаря тренировкам и массажу мышцы его рук стали заметно крепче. Левую руку он уже чувствует, правда, только до запястья.

Своего верного друга и любимца семьи - пса Ричи, который потерялся в середине июля, найти не удалось. На этом фоне у Андрея была сильная депрессия. Кто-то из случчан хотел подарить парню такого же щенка, но по каким-то причинам не смог.

Но есть и хорошие события. Как рассказала мама парня, Зинаида Ивановна, ещё летом она стала в очередь на социальное жильё. Тогда они были только 407-ые. Недавно списки разделили по группам, и теперь семья Леончик уже шестая в одной из групп. Андрей с нетерпением ждёт, когда переедет в новую квартиру.

— Конечно, очень хочется, чтобы это был первый этаж. Но, если честно, мы будем рады любому, ведь меня можно будет спустить вниз на лифте. Да здравствует безбарьерная среда! — смеётся. — Первое, что я сделаю, когда смогу выехать на улицу, отправлюсь на футбол. Да и вообще, буду стараться ездить на все матчи и болеть за свою команду.

Поиски клиники

Андрей часто общается в группе в ВК, где состоят люди с травмой позвоночника из Беларуси, России и Украины. Она так и называется «Мы шейники». В постах часто появлялась информация о различных центрах реабилитации, где участники оставляли отзывы. Андрей тоже интересовался и искал различную информацию в надежде найти для себя подходящую клинику.

Рассматривал клинику В. И. Дикуля и реабилитационный центр «ЭйрМед», которые находятся в России. В последний Андрей звонил сам, и его пригласили на первичный осмотр. Однако отзывы о методиках лечения в этих центрах были не однозначные.

— Меня это насторожило, ведь кому-то лечение помогало, а кому-то нет. Всё индивидуально. Поэтому я не стал спешить и решил поискать что-то другое. Потом знакомая из Солигорска, которая помогала Никите Шалаеву, поделилась ссылкой на профиль его папы. Он рассказал, что Никиту лечили в нескольких клиниках. Но лучшей оказалась в Греции, — рассказывает парень.

Как выяснилось, Никиту отправили на лечение в клинику восстановительной медицины «Эвексия». Отец Никиты рассказал, что там особая методика, которая буквально творит чудеса. За 90 дней терапии его сын заметно окреп, хотя о полном восстановлении говорить пока рано.



видео со странички папы Никиты Шалаева

Есть приглашение, но лечение дорогостоящее

Андрей понимал, что шансы попасть в эту клинику для него равны нулю, ведь лечение там весьма дорогостоящее. Но в начале ноября он всё же попробовал с ней связаться.

— Я отправил нужные документы и видео, чтобы там понимали, в каком я состоянии. А результаты МРТ попросил отправить Юлю, с которой познакомился почти сразу после первой публикации обо мне. Это мой близкий друг, она даже не волонтёр, но практически всё время была со мной на связи и не раз приходила на помощь, — улыбается Андрей.

За семь месяцев между ней и Андреем сложились доверительные отношения. Свои переживания, обиды и опасения парень часто рассказывал только своей новой подруге. И, как ни странно, кроме Юли, больше никто не мог помочь ему в этой ситуации.

— Ответ из Греции пришёл через несколько дней. Они всё изучили и готовы были принять меня. Но сумма лечения неподъёмная для нашей семьи. Только за один месяц пребывания в клинике нужно заплатить 8600 евро для пациента и 1650 для сопровождающего. И чтобы восстановиться, мне понадобится минимум 1,5-2 месяца реабилитации, — говорит парень.





скриншот ответного письма из клиники

Нужна поддержка и волонтёры

Помочь Андрею вызвалась случчанка Жанна Озёрная, которая курирует онкобольных детей из Слуцка. Кроме того к ней присоединилась Наталья Лисок. Обе долгое время являются волонтёрами.

Наталья создала группу помощи Андрею Леончику во Вконтакте, которая официально открыта для пользователей с 3 декабря. В планах создать группу и в Вайбере.

— Мы готовы оказать помощь в сборе средств на лечение Андрея. Но нам нужны люди, чтобы, как говориться, быть на подхвате. Есть планы, идеи, как в короткие сроки собрать нужную сумму. Но без поддержки вдвоём с Натальей мы просто не осилим такой нагрузки. Ведь параллельно занимаемся сборами и другим людям, которым не менее важна наша помощь, — говорит Жанна.

Помочь Андрею Леончику в сборе средств на поездку в клинику для реабелитации можно, пополнив баланс номера МТС +375(33)690-93-46 или переводом на благотворительный счёт «Беларусбанка» :