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«Стоимость лечения неподъёмная для нашей семьи». Последние новости про Андрея Леончика

04.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Стоимость лечения неподъёмная для нашей семьи». Последние новости про Андрея Леончика

За полгода был на улице три раза, очередь на социальное жильё продвинулась, пришёл ответ из клиники, появилась близкая подруга и группа помощи в Вконтакте. Что ещё произошли в жизни случчанина Андрея Леончика, читайте в материале SlutskGorod.

После последней публикации про Андрея прошло полгода. За это время он был на улице всего три раза. В июне ездил в Минск на экскурсию от Слуцкой первичной организации ОО"БелАПДИиМИ". Вместе с мамой 3 июля гулял в городе, смотрели концерт и ели шашлык. А  в конце сентября даже побывал в Молодёжном центре на инклюзивном семейном празднике. Однако на реабилитацию в Аксаковщину так и не смог попасть, хотя поездку планировали в конце лета.

— Мы не прошли всех нужных врачей, потому что многие были в отпуске. Есть возможность ехать сейчас, только тогда Новый год придётся встретить в палате. А я этого не хочу, потому что так я его отмечал последние три года. Лучше в этот раз останусь дома, а на реабилитацию поеду весной, когда потеплеет, и можно будет гулять на улице,  говорит собеседник.

Успехи, надежды и мечты

Дома практически через день он занимается на том самом тренажёре, который ему помогли купить неравнодушные люди из Беларуси и зарубежья. Парень говорит, что благодаря тренировкам и массажу мышцы его рук стали заметно крепче. Левую руку он уже чувствует, правда, только до запястья.

Своего верного друга и любимца семьи - пса Ричи, который потерялся в середине июля, найти не удалось. На этом фоне у Андрея была сильная депрессия. Кто-то из случчан хотел подарить парню такого же щенка, но по каким-то причинам не смог.

Но есть и хорошие события. Как рассказала мама парня, Зинаида Ивановна, ещё летом она стала в очередь на социальное жильё. Тогда они были только 407-ые. Недавно списки разделили по группам, и теперь семья Леончик уже шестая в одной из групп. Андрей с нетерпением ждёт, когда переедет в новую квартиру.

— Конечно, очень хочется, чтобы это был первый этаж. Но, если честно, мы будем рады любому, ведь меня можно будет спустить вниз на лифте. Да здравствует безбарьерная среда!  смеётся.  Первое, что я сделаю, когда смогу выехать на улицу, отправлюсь на футбол. Да и вообще, буду стараться ездить на все матчи и болеть за свою команду.

Поиски клиники

Андрей часто общается в группе в ВК, где состоят люди с травмой позвоночника из Беларуси, России и Украины. Она так и называется «Мы шейники». В постах часто появлялась информация о различных центрах реабилитации, где участники оставляли отзывы. Андрей тоже интересовался и искал различную информацию в надежде найти для себя подходящую клинику.

Рассматривал клинику В. И. Дикуля и реабилитационный центр «ЭйрМед», которые находятся в России. В последний Андрей звонил сам, и его пригласили на первичный осмотр. Однако отзывы о методиках лечения в этих центрах были не однозначные.

— Меня это насторожило, ведь кому-то лечение помогало, а кому-то нет. Всё индивидуально. Поэтому я не стал спешить и решил поискать что-то другое. Потом знакомая из Солигорска, которая помогала Никите Шалаеву, поделилась ссылкой на профиль его папы. Он рассказал, что Никиту лечили в нескольких клиниках. Но лучшей оказалась в Греции, рассказывает парень.

Как выяснилось, Никиту отправили на лечение в клинику восстановительной медицины «Эвексия». Отец Никиты рассказал, что там особая методика, которая буквально творит чудеса. За 90 дней терапии его сын заметно окреп, хотя о полном восстановлении говорить пока рано.


    видео со странички папы Никиты Шалаева

Есть приглашение, но лечение дорогостоящее

Андрей понимал, что шансы попасть в эту клинику для него равны нулю, ведь лечение там весьма дорогостоящее. Но в начале ноября он всё же попробовал с ней связаться.

— Я отправил нужные документы и видео, чтобы там понимали, в каком я состоянии. А результаты МРТ попросил отправить Юлю, с которой познакомился почти сразу после первой публикации обо мне. Это мой близкий друг, она даже не волонтёр, но практически всё время была со мной на связи и не раз приходила на помощь,  улыбается Андрей.

За семь месяцев между ней и Андреем сложились доверительные отношения. Свои переживания, обиды и опасения парень часто рассказывал только своей новой подруге. И, как ни странно, кроме Юли, больше никто не мог помочь ему в этой ситуации.

— Ответ из Греции пришёл через несколько дней. Они всё изучили и готовы были принять меня. Но сумма лечения неподъёмная для нашей семьи. Только за один месяц пребывания в клинике нужно заплатить 8600 евро для пациента и 1650 для сопровождающего. И чтобы восстановиться, мне понадобится минимум 1,5-2 месяца реабилитации, говорит парень.

«Стоимость лечения неподъёмная для нашей семьи». Последние новости про Андрея Леончика

   скриншот ответного письма из клиники 

Нужна поддержка и волонтёры

Помочь Андрею вызвалась случчанка Жанна Озёрная, которая курирует онкобольных детей из Слуцка. Кроме того к ней присоединилась Наталья Лисок. Обе долгое время являются волонтёрами.

Наталья создала группу помощи Андрею Леончику во Вконтакте, которая официально открыта для пользователей с 3 декабря. В планах создать группу и в Вайбере.

— Мы готовы оказать помощь в сборе средств на лечение Андрея. Но нам нужны люди, чтобы, как говориться, быть на подхвате. Есть планы, идеи, как в короткие сроки собрать нужную сумму. Но без поддержки вдвоём с Натальей мы просто не осилим такой нагрузки. Ведь параллельно занимаемся сборами и другим людям, которым не менее важна наша помощь,  говорит Жанна.

Помочь Андрею Леончику в сборе средств на поездку в клинику для реабелитации можно, пополнив баланс номера МТС +375(33)690-93-46 или переводом на благотворительный счёт «Беларусбанка»:

  • транзитный счёт BY25AKBB38193821063396600000 на благотворительный счёт BY81AKBB31340000117046620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
  • назначение: на имя Леончик Зинаиды Ивановны на лечение и реабилитацию сына Леончика Андрея Владимировича

 

 
Теги: Минск
 
 
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За полгода был на улице три раза, очередь на социальное жильё продвинулась, пришёл ответ из клиники, появилась близкая подруга и группа помощи в Вконтакте.
 
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