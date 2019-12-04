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«Стоимость лечения неподъёмная для нашей семьи». Последние новости про Андрея Леончика
04.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
За полгода был на улице три раза, очередь на социальное жильё продвинулась, пришёл ответ из клиники, появилась близкая подруга и группа помощи в Вконтакте. Что ещё произошли в жизни случчанина Андрея Леончика, читайте в материале SlutskGorod.
После последней
— Мы не прошли всех нужных врачей, потому что многие были в отпуске. Есть возможность ехать сейчас, только тогда Новый год придётся встретить в палате. А я этого не хочу, потому что так я его отмечал последние три года. Лучше в этот раз останусь дома, а на реабилитацию поеду весной, когда потеплеет, и можно будет гулять на улице, — говорит собеседник.
Успехи, надежды и мечты
Дома практически через день он занимается на том самом тренажёре, который ему помогли купить неравнодушные люди из Беларуси и зарубежья. Парень говорит, что благодаря тренировкам и массажу мышцы его рук стали заметно крепче. Левую руку он уже чувствует, правда, только до запястья.
Своего верного друга и любимца семьи - пса Ричи, который потерялся в середине июля, найти не удалось. На этом фоне у Андрея была сильная депрессия. Кто-то из случчан хотел подарить парню такого же щенка, но по каким-то причинам не смог.
Но есть и хорошие события. Как рассказала мама парня, Зинаида Ивановна, ещё летом она стала в очередь на социальное жильё. Тогда они были только 407-ые. Недавно списки разделили по группам, и теперь семья Леончик уже шестая в одной из групп. Андрей с нетерпением ждёт, когда переедет в новую квартиру.
— Конечно, очень хочется, чтобы это был первый этаж. Но, если честно, мы будем рады любому, ведь меня можно будет спустить вниз на лифте. Да здравствует безбарьерная среда! — смеётся. — Первое, что я сделаю, когда смогу выехать на улицу, отправлюсь на футбол. Да и вообще, буду стараться ездить на все матчи и болеть за свою команду.
Поиски клиники
Андрей часто общается в группе в ВК, где состоят люди с травмой позвоночника из Беларуси, России и Украины. Она так и называется «Мы шейники». В постах часто появлялась информация о различных центрах реабилитации, где участники оставляли отзывы. Андрей тоже интересовался и искал различную информацию в надежде найти для себя подходящую клинику.
Рассматривал клинику В. И. Дикуля и реабилитационный центр «ЭйрМед», которые находятся в России. В последний Андрей звонил сам, и его пригласили на первичный осмотр. Однако отзывы о методиках лечения в этих центрах были не однозначные.
— Меня это насторожило, ведь кому-то лечение помогало, а кому-то нет. Всё индивидуально. Поэтому я не стал спешить и решил поискать что-то другое. Потом знакомая из Солигорска, которая помогала Никите Шалаеву, поделилась ссылкой на профиль его папы. Он рассказал, что Никиту лечили в нескольких клиниках. Но лучшей оказалась в Греции, — рассказывает парень.
Как выяснилось, Никиту отправили на лечение в клинику восстановительной медицины «Эвексия». Отец Никиты рассказал, что там особая методика, которая буквально творит чудеса. За 90 дней терапии его сын заметно окреп, хотя о полном восстановлении говорить пока рано.
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