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Брестчанин сделал из Audi 80 новогодний «гирляндовоз»
Источник материала: Tut.by
Обвешанный гирляндами Audi 80 заметили 4 декабря на дорогах Бреста.
На украшение автомобиля ушло 3 ленты гирлянд по 500 лампочек в каждой, расссказал TUT.BY владелец автомобиля. Украшения к кузову приклеены скотчем. В общей сложности работа заняла полдня.
— Украсил к Новому году, — рассказал владелец гирляндовоза, — Пока буду ездить так. Может, к середине января сниму.
По словам водителя, пока вопросов к нему со стороны ГАИ не возникало.
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Авто украшают 1500 лампочек.
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