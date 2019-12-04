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Брестчанин сделал из Audi 80 новогодний «гирляндовоз»

04.12.2019 21:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обвешанный гирляндами Audi 80 заметили 4 декабря на дорогах Бреста.


Фото читателя

На украшение автомобиля ушло 3 ленты гирлянд по 500 лампочек в каждой, расссказал TUT.BY владелец автомобиля. Украшения к кузову приклеены скотчем. В общей сложности работа заняла полдня.

— Украсил к Новому году, — рассказал владелец гирляндовоза, — Пока буду ездить так. Может, к середине января сниму.

По словам водителя, пока вопросов к нему со стороны ГАИ не возникало.


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Теги: Брест
 
 
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