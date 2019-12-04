Белорусы по-прежнему боятся резкого роста цен и уверены, что сейчас не время для крупных покупок

Источник материала: Tut.by

Большинство белорусов — 81,1% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь. Год назад так полагали 79,3% опрошенных, а в августе нынешнего — 82,3%. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.

Из них 984 человек считают, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома — мебели, холодильников, бытовой электроники, телевизоров. Год назад так полагали 957 человек.

Большинство опрошенных — 1133 человек — считают, что сейчас плохое время для покупок в кредит. Год назад так полагали 946 человек.

На вопрос, как в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующие 12 месяцев, больше половины опрошенных — 1065 человек — ответило, что они будут расти так же интенсивно, как и ранее.

При этом большинство белорусов считает что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет выше 6%. Некоторые — около 11% участников опроса — и вовсе считают, что инфляция составит от 19 до 24%. А почти 9% опрошенных убеждены, что цены на товары и услуги в ближайший год вырастут больше чем на четверть.

Белорусы хранят сбережения по-прежнему чаще всего наличными «под подушкой» — 719 человек, на депозитах в банках — 514, а также вкладываются в недвижимость — 366 человек.

При этом большинство опрошенных — 1206 человек — предпочитают хранить сбережения в валюте, а не в рублях.

По официальным данным, в Беларуси в октябре инфляция с начала года составила 3,9%. За октябрь цены выросли на 0,5%, больше всего подорожали огурцы, помидоры и бананы.

С начала года некоторые продукты ежедневного потребления подорожали больше, чем остальные. Это молоко, кисломолочные продукты, животное масло, пшеничная мука, пшенная, гречневая и овсяная крупы, а также фрукты. Такие данные содержатся в результатах профсоюзного мониторинга цен, которые озвучили на экспертном совете по вопросам цен и тарифов.