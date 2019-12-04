31 декабря 2019 года 115 зенитному ракетному полку исполняется 70 лет

Источник материала: Виртуальный Брест

Так совпало, что полк свой юбилей отмечает в год 1000-летия города Бреста, города, небо которого зенитный ракетный полк прикрывает все эти 70 лет.







История части берет свое начало в послевоенном 1949 году, когда на основании приказа Командующего Белорусским военным округом № 0113 от 17 мая 1949 года начал свое формирование 817 отдельный кадровый зенитный артиллерийский полк.

Важным событием в жизни части явилось вручение 9 января 1951 года Боевого Знамени полка. В день получения Боевого Знамени, на митинге, личный состав части поклялся хранить его, как зеницу ока, как святыню, как свою честь.







Приказом Командующего Войсками противовоздушной обороны от 5 февраля 1951 года установлен день части – 31 декабря. 21 февраля 2005 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 17 октября 2000 года №600 бригаде (в тот момент бригаде) вручено Боевое знамя нового образца и Грамота Президента Республики Беларусь. Осенью 2010 года бригада реформирована в 115 зенитный ракетный полк.



С первых лет своего боевого обучения личный состав полка добился высоких показателей в боевой подготовке. С честью личный состав части выполнял боевые стрельбы на полигонах с оценкой «хорошо» и «отлично». Для каждого военнослужащего делом чести является стремление поддерживать боевую готовность, бдительность, воинское мастерство, особенно выполняя задачи по прикрытию воздушного пространства родного города Бреста.

Каждый солдат, сержант, прапорщик и офицер видит в традициях части, прежде всего, завет наших отцов и дедов. Все понимают, что быть верным традициям части означает одно – идти дальше, добиваться большего.







Торжественные мероприятия по празднованию годовщины со дня образования части пройдут 17 января 2020 года в «Областном общественно-культурном центре» города Бреста.