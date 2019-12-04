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31 декабря 2019 года 115 зенитному ракетному полку исполняется 70 лет
05.12.2019 07:14 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Так совпало, что полк свой юбилей отмечает в год 1000-летия города Бреста, города, небо которого зенитный ракетный полк прикрывает все эти 70 лет.
Важным событием в жизни части явилось вручение 9 января 1951 года Боевого Знамени полка. В день получения Боевого Знамени, на митинге, личный состав части поклялся хранить его, как зеницу ока, как святыню, как свою честь.
Каждый солдат, сержант, прапорщик и офицер видит в традициях части, прежде всего, завет наших отцов и дедов. Все понимают, что быть верным традициям части означает одно – идти дальше, добиваться большего.
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