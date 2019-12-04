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31 декабря 2019 года 115 зенитному ракетному полку исполняется 70 лет

05.12.2019 07:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Так совпало, что полк свой юбилей отмечает в год 1000-летия города Бреста, города, небо которого зенитный ракетный полк прикрывает все эти 70 лет.

31 декабря 2019 года 115 зенитному ракетному полку исполняется 70 лет


История части берет свое начало в послевоенном 1949 году, когда на основании приказа Командующего Белорусским военным округом № 0113 от 17 мая 1949 года начал свое формирование 817 отдельный кадровый зенитный артиллерийский полк.

Важным событием в жизни части явилось вручение 9 января 1951 года Боевого Знамени полка. В день получения Боевого Знамени, на митинге, личный состав части поклялся хранить его, как зеницу ока, как святыню, как свою честь.

31 декабря 2019 года 115 зенитному ракетному полку исполняется 70 лет


Приказом Командующего Войсками противовоздушной обороны от 5 февраля 1951 года установлен день части – 31 декабря. 21 февраля 2005 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 17 октября 2000 года №600 бригаде (в тот момент бригаде) вручено Боевое знамя нового образца и Грамота Президента Республики Беларусь. Осенью 2010 года бригада реформирована в 115 зенитный ракетный полк.

С первых лет своего боевого обучения личный состав полка добился высоких показателей в боевой подготовке. С честью личный состав части выполнял боевые стрельбы на полигонах с оценкой «хорошо» и «отлично». Для каждого военнослужащего делом чести является стремление поддерживать боевую готовность, бдительность, воинское мастерство, особенно выполняя задачи по прикрытию воздушного пространства родного города Бреста.

Каждый солдат, сержант, прапорщик и офицер видит в традициях части, прежде всего, завет наших отцов и дедов. Все понимают, что быть верным традициям части означает одно – идти дальше, добиваться большего.

31 декабря 2019 года 115 зенитному ракетному полку исполняется 70 лет


Торжественные мероприятия по празднованию годовщины со дня образования части пройдут 17 января 2020 года в «Областном общественно-культурном центре» города Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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