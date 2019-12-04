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Ревнивый житель Витебска избил жену раскаленным утюгом

05.12.2019 10:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ревнивый житель Витебска избил жену раскаленным утюгом
Фото из открытых источников

42-летний супруг выпил и устроил разборки на почве ревности. В какой-то момент он начал избивать жену.

Истязания продолжались несколько дней и закончились лишь тогда, когда тревогу забила обеспокоенная мать пострадавшей, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Помимо синяков и гематом, на теле дочери женщина обнаружила следы ожогов от раскаленного утюга. Она вызвала скорую, та сообщила в милицию.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 154 УК Республики Беларусь (Истязание). 

Ревнивый житель Витебска избил жену раскаленным утюгом
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Пострадавшая женщина оказалась на больничной койке с побоями и термическими ожогами.
 
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