Ревнивый житель Витебска избил жену раскаленным утюгом

42-летний супруг выпил и устроил разборки на почве ревности. В какой-то момент он начал избивать жену.
Истязания продолжались несколько дней и закончились лишь тогда, когда тревогу забила обеспокоенная мать пострадавшей, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Помимо синяков и гематом, на теле дочери женщина обнаружила следы ожогов от раскаленного утюга. Она вызвала скорую, та сообщила в милицию.
Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 154 УК Республики Беларусь (Истязание).