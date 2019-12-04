Ревнивый житель Витебска избил жену раскаленным утюгом

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42-летний супруг выпил и устроил разборки на почве ревности. В какой-то момент он начал избивать жену.

Истязания продолжались несколько дней и закончились лишь тогда, когда тревогу забила обеспокоенная мать пострадавшей, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Помимо синяков и гематом, на теле дочери женщина обнаружила следы ожогов от раскаленного утюга. Она вызвала скорую, та сообщила в милицию.