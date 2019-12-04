Таможня вводит новые правила: «закупы» для беларусов станут проще и дешевле

Источник материала: KYKY

С 1 января 2020 года таможня заработает по-новому. Понятие «неделимый товар» навсегда исчезнет, а рассчитывать таможенные платежи для физлиц станут иначе. «Закупы» упростятся.

Таможенники забудут такое понятие «неделимый товар», и все товары, которые сейчас считаются неделимыми, потеряют такой статус. Их будут включать в общий вес и стоимость всего товара, который человек (физлицо) везет в Беларусь, пишет «Спутник». Платежи начнут рассчитывать, учитывая превышения норм по стоимости или весу, а также число пересечений границы.

И как это будет работать? В чём выгода?

Вот пример. Сейчас «неделимым товаром» считается посудомоечная машина. Это товар для личного пользования. Его вес вместе с заводской упаковкой выше 36 килограммов. Он состоит из одной единицы товара в собранном или разобранном виде, а разделить его без изменения назначения невозможно.

Пока еще за «неделимый товар» уплачивают платежи по ставкам 30% от стоимости, но не меньше четырех евро за каждый килограмм веса. То есть за ввоз в Беларусь той самой посудомоечной машины нужно заплатить 144 евро (умножаем 36 кило на четыре евро). При этом такой товар не включается в вес и стоимость всех перемещаемых товаров.

С 1 января 2020-го при ввозе той же посудомоечной машины весом 36 килограммов и стоимостью, допустим, 300 евро таможенные платежи будут уплачиваться по тем же ставкам – 30% от стоимости, но не меньше четырех евро за каждый килограмм. Однако оплатить придется лишь часть превышения норм стоимости и/или веса. Если человек пересекает границу реже, чем один раз в три календарных месяца, и ввозит только этот товар, то сумма платежей составит всего 44 евро (умножаем 11 кило на четыре евро).

Добавим, что сегодня без пошлин разрешают ввезти товары, которые стоят не дороже 500 евро и/или их вес не превышает 25 килограммов. В случае, когда граница пересекается чаще, чем один раз за три календарных месяца, стоимость таких товаров не должна превышать 300 евро, и общий вес – не более 20 килограммов.