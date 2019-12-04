К 20-летию Союзного государства. ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Единые пространства Союзного государства по-прежнему в процессе формирования, успехи делают культурное сотрудничество и народная дипломатия

8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства России и Беларуси. Что мы имеем спустя 20 лет?

Надгосударственность Российской Федерации и Республики Беларусь, которая не может не сопоставляться и на уровне экспертов, и на уровне массового общественного сознания с опытом функционирования всевозможных интеграционных группировок в современном мире. Есть все основания считать, что перед нами самое продвинутое интеграционное объединение на пространстве, совпадающем с Содружеством Независимых Государств.

Накоплен богатый опыт, который вполне может быть учтен государствами, занятыми поисками эффективной модели взаимоотношений с различными партнерами на международной политической сцене. Со своей стороны Союзному государству по многим позициям еще предстоит пройти путь, который прошел Европейский Союз. Там завершилось формирование следующих единых пространств: политического, экономического, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного. На разных уровнях обсуждается идея создания европейской армии. Что касается Союзного государства, то здесь нет ни одного единого пространства, поэтапная организация которого стала бы достоянием истории. Вместе с тем следует обратить внимание читателей газеты на неоднозначность сложившегося положения дел.

На современном этапе союзное строительство наиболее успешно в гуманитарной, культурной сферах. Эти сферы вглубь и вширь подпитываются народной дипломатией.

Отлично отлажена координация внешнеполитической деятельности. В целом совпадают подходы субъектов Союзного государства к международным проблемам.

Единое таможенное пространство весьма динамично формируется с учетом базовых нормативно-правовых актов как Союзного государства, так и Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Поистине прорывным стало принятие Таможенного кодекса ЕАЭС. Предстоящее вступление Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию, которое активнейшим образом лоббирует Москва, расставит все точки над «і» в процессе формирования единого таможенного пространства.

Созданы фундаментальные предпосылки гарантированного обеспечения военной безопасности Союзного государства. Региональная группировка войск Беларуси и России неизменно оценивается экспертным сообществом как удачный проект. Высокий уровень ее боеготовности традиционно подтверждается совместными военными учениями. В нашей стране функционируют два стратегически важных объекта Вооруженных Сил Российской Федерации. Радиолокационная станция «Волга» является неотъемлемой составной частью системы предупреждения о ракетном нападении. Размещена под Барановичами (Брестская область). Постановка на боевое дежурство произошла 16 лет назад. Это – РЛС дециметрового диапазона. Судя по способности РЛС отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет на северо-западном ракетоопасном направлении, российская сторона со всей серьезностью воспринимает тот факт, что 6 января 2020 года истекает срок действия соглашений, в которых прописана передача ей в пользование всего недвижимого имущества и занимаемого «Волгой» и ее инфраструктурой земельного участка. Можно смело прогнозировать их продление на новый срок. Российские военные моряки постоянно ассоциируют с райцентром Вилейка (Минская область) 43-й узел связи ВМФ. Его функциональная нагрузка хорошо известна: обеспечение связи на частотах сверхдлинных волн Главного штаба ВМФ России с тем сегментом атомных подводных лодок, которые выступают субъектами боевого дежурства в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Глубоко зашла интеграция оборонно-промышленных комплексов (ОПК). Если иметь в виду объемы поставок оружия и военной техники для Вооруженных Сил РБ, то роль российского ОПК в этом деле будет главной, решающей, определяющей.

К сожалению, до сих пор дело так и не дошло до принятия Конституционного Акта Союзного государства. Это создает главное препятствие на пути формирования единого юридического пространства.

Единое экономическое пространство выступает фундаментом Союзного государства. Поэтому на нем стоит остановиться особо. Многое сделано и делается для его формирования. В Беларуси задействованы 2616 организаций с российским капиталом. В территориальных пределах Республики Беларусь прошли процесс регистрации 1512 совместных белорусско-российских предприятий. В Российской Федерации в экономическом ландшафте представлены 57 совместных сборочных производств и 168 субъектов товаропроводящей сети белорусских производителей с белорусским уставным капиталом. Беларусь занимает пятое место среди внешнеторговых партнеров России. Если принять белорусский экспорт и импорт за 100%, то доля Российской Федерации составит соответственно 39% и 59%. Вопросы экономического сотрудничества постоянно обсуждаются на Форумах регионов Беларуси и России. Они проводятся ежегодно с 2014 года. С 2015 года настоящие мероприятия регулярно посещают главы государств В.В. Путин и А.Г. Лукашенко. На всех Форумах заключались важные экономические соглашения на уровне глав регионов, руководителей субъектов хозяйствования. В настоящее время 81 субъект Российской Федерации имеет в своем активе экономическое соглашение с высшим органом исполнительной власти Республики Беларусь.

А сейчас суммируем подводные камни.

Сальдо экспорта/импорта между РБ и РФ касательно белорусской стороны неизменно отрицательное, причем во внушительном объеме. Белорусская сторона постоянно прилагает усилия по исправлению ситуации. Но как говорится, воз и ныне там. Также белорусская сторона требует компенсации белорусским НПЗ их издержек вследствие перевода их в ближайшей перспективе на мировые закупочные цены. Москва твердо придерживается неприемлемой для Минска позиции в данном вопросе.

Существует большая разница в условиях хозяйствования предприятий Беларуси и России. В Минске убеждены, что настало время для неотложных кардинальных изменений касательно поставок российского природного газа в Беларусь. Есть резон в том, чтобы цена этого углеводорода для белорусов ничем не отличалась от цены для российских потребителей, представляющих Смоленскую область. Россияне не готовы на это пойти ранее 2025 года.

Совместные сборочные производства на российской территории лишены возможности на равных конкурировать с техникой сугубо российских субъектов хозяйствования. В этой связи белорусская сторона обращает внимание партнеров на то, что еще пять лет назад Путин и Лукашенко твердо согласовали условия признания достигнутого уровня локализации производства техники для предоставления государственной поддержки. В Минске надеются, что Москва будет оценивать как модельный указ Президента РБ от 2 апреля 2015 года №146. Его суть в справочных изданиях подается следующим образом: «Установлены равные условия приобретения белорусскими субъектами хозяйствования с государственной поддержкой по договорам финансовой аренды (лизинга) современной техники, произведенной на территории всех государств Евразийского Экономического Союза». Конечно, одного подобного указа главы российского государства было бы достаточно. Его-то пока нет. А есть 60(!) нормативно-правовых актов на предмет регулирования сбыта техники. При этом одни такие акты нередко противоречат другим.

В Минске недовольны и отсутствием общего аграрного рынка Союзного государства, считают, что надо сдвигать с мертвой точки выстраивание совместной аграрной политики на рынках третьих стран.

Многие российские эксперты считают, что главным препятствием на пути формирования единого экономического пространства является факт отсутствия структурных реформ в Республике Беларусь. В частности, по их мнению, отсутствие частной собственности на землю замедляет рост белорусской экономики.

Несколько слов стоит сказать и о введении единой валюты Союзного государства. Механизм ее введения пока не запущен. Сторонники единой валюты заявляют о положительных последствиях для экономик государств — членов Союзного государства. На мой взгляд, есть основания для подобных заявлений. Например, у экономических субъектов (предприятий и граждан) во многих случаях отпадет необходимость проводить валютообменные операции, а следовательно, снизятся расходы на уплату банковской комиссии. Снизятся риски, связанные с колебаниями курсов национальных валют.

Можно будет говорить о создании единой автоматической системы расчетов, позволяющей повысить скорость прохождения платежей между финансовыми институтами Союзного государства. По-настоящему свободным станет движение капиталов, товаров, услуг, рабочей силы. Повысится ликвидность рынка капитала, он станет более емким. Есть надежда и на то, что инвесторы отреагируют активизацией финансовых вложений в народно-хозяйственный комплекс. Введение единой валюты может ускорить выравнивание цен на рынке Союзного государства. Белорусы, привыкшие к более высокой инфляции, чем в соседних странах, могут рассчитывать на скорейшее обуздание цен. Деньги перестанут обесцениваться привычными для них темпами. Стабилизация валютного рынка будет способствовать смягчению денежно­-кредитной политики, в частности, подешевеют кредиты. Бизнесу будет проще развивать промышленные проекты.

Вместе с тем, следует учесть, что появлению единой валюты на союзном пространстве должны предшествовать макроэкономическая стабилизация национальных экономик и формирование механизмов для минимизации воздействия внешних шоков.

В углублении российско-белорусской интеграции заинтересованы и жители Калинковичского района. Российский вектор является приоритетом номер один во внешнеэкономических связях района. Это особо проявляется в его внешнеторговой деятельности. Уже много лет российская доля во внешнеторговом обороте предприятий района превышает 50 процентов. В 2018 году эта доля была равна 66%, что явилось рекордным показателем. В переводе на доллары — 61, 6 млн. Много это или мало? Существует ряд стран, с которыми внешнеторговый оборот Беларуси приблизительно на таком же уровне. Свой вклад в торговлю с братским государством внесли калинковичские химики, машиностроители, пищевики, мебельщики. География поставок соответствующей продукции в основном включает четыре субъекта Российской Федерации. Здесь и столичная область, и граничащие с Беларусью Брянская и Смоленская области, и российская житница – Краснодарский край.

Отдельного разговора заслуживает участие калинковичских субъектов хозяйствования в выставках и на ярмарках, проводимых на территории Российской федерации. Возьмем только факты, относившиеся к 2018 году.

Сначала триумфом отметился Калинковичский мясокомбинат. Он участвовал в 25-й международной выставке «ПродЭкспо 2018». Стал обладателем золотой и серебряной медали в номинации «Лучший продукт», почетной медали Министерства сельского хозяйства РФ «За высокое качество». Выставка помогла и в решении вопросов делового сотрудничества. Ее посетили деловые люди, которым понравилась продукция мясокомбината. Уполномоченные лица скрепили своими подписями 6 контрактов. Впечатляет их итоговая сумма – 31,2 млн. российских рублей.

А вот мероприятия, в которых участвовал Калинковичский ремонтно-механический завод (РМЗ). Это – 9-я межрегиональная агропромышленная выставка-демонстрация «День Брянского поля – 2018» и «Всероссийский день льняного поля-2018». Российские участники указанных мероприятий сразу же повели разговор о том, как купить продукцию РМЗ. Дело дошло до полноценных переговоров.

Последним отметился на ниве экономической дипломатии завод бытовой химии. Речь идет о «Свенской ярмарке 2018» в г. Брянске. Калинковичане оказались среди тех участников ярмарки, чью продукцию здесь охотно раскупали.

Калинковичский район проявляет пристальный интерес и к сотрудничеству Беларуси и Росси на предмет формирования культуры исторической памяти. Этот аспект является центральным в сотрудничестве с российскими городами-побратимами. Речь идет прежде всего о столице Республики Мордовия Саранске и одном из ключевых городов Придонья – Сальске. В годы Великой Отечественной войны 50 солдат из Мордовии пали смертью храбрых в боях под Калинковичами.

Михаил СТРЕЛЕЦ, профессор Брестского государственного технического университета, доктор исторических наук.