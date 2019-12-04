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Наставления от президента: Лукашенко дал советы новоиспеченным депутатам

05.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с депутатами прежнего и нового созывов парламента, сообщает телеканал «МИР 24».

Самым главным в работе парламента глава государства назвал преемственность. В следующем году депутатам предстоит рассмотреть 30 законопроектов, подготовленных их предшественниками.

«Новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества. Для реализации этой цели необходимо руководствоваться двумя правилами. Первое: принятые поправки и законы прежде всего должны отражать реальные потребности наших граждан. Не надо летать в космосе, надо смотреть на жизнь и делать все, чтобы она была лучше. А для этого надо идти не по понятиям, а через законы. Второе: последствия любых изменений в законодательстве должны быть проанализированы и просчитаны на несколько лет вперед, чтобы люди понимали, куда мы идем и чего хотим», – пояснил глава государства.

Это уже вторая встреча президента с парламентариями, которая проходит в новом формате. В прошлый раз он посетил Овальный зал, а в этом году пригласил депутатов во Дворец Независимости.

В новом составе будут работать совсем молодые люди: самому младшему из них недавно исполнилось 22 года. Среди парламентариев 40% женщин. Срок полномочий депутатов уходящего созыва самый короткий за всю историю Беларуси: только три года вместо четырех.



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Президент сформулировал два правила, которыми должны руководствоваться народные избранники.
 
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