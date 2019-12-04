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Наставления от президента: Лукашенко дал советы новоиспеченным депутатам
05.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с депутатами прежнего и нового созывов парламента, сообщает телеканал «МИР 24».
Самым главным в работе парламента глава государства назвал преемственность. В следующем году депутатам предстоит рассмотреть 30 законопроектов, подготовленных их предшественниками.
Это уже вторая встреча президента с парламентариями, которая проходит в новом формате. В прошлый раз он посетил Овальный зал, а в этом году пригласил депутатов во Дворец Независимости.
В новом составе будут работать совсем молодые люди: самому младшему из них недавно исполнилось 22 года. Среди парламентариев 40% женщин. Срок полномочий депутатов уходящего созыва самый короткий за всю историю Беларуси: только три года вместо четырех.
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