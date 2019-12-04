Александр Добровольский: Мы не знаем, какие изменения в Конституцию готовит власть

10 декабря комиссия соберется в Минске , чтобы ответить на вопрос: Беларусь должна быть парламентской республикой или парламентско-президентской?

"Белорусский партизан" задал несколько вопросов по этому поводу руководителю одной из рабочих групп комиссии юристу Александру Добровольскому.





- Александр Ольгертович, я так понимаю, заседание обещает быть жарким, потому что консенсуса среди членов комиссии по поводу формы правления пока нет…





- Не думаю, что у нас будут проблемы. Наши взгляды расходятся, мы можем подискутировать на эту тему, но не более.









- Экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов считает, что Беларусь должна быть парламентской республикой. У вас совершенно другая точка зрения…





- Это вопрос перспективы.





В переходном периоде, конечно, должен быть президент, и, на мой взгляд, Беларусь должна быть парламентско-президентской республикой. Как в Украине, Литве, Польше. А позже нужно переходить к чисто парламентской. Но сразу перейти к парламентской не получится. К этому не готовы никакие институты, это довольно опасно.





Поэтому я думаю, что на переходный период нужно сохранить институт президентства, но полномочия президента, конечно же, должны быть другими.





- Как думаете, в проекте изменений Конституции, над которым работает Конституционный суд, предусмотрены подобные изменения?





- Думаю, такой вариант точно должен быть. Потому что Лукашенко вряд ли оставит новому президенту все те полномочия, которые сейчас есть у него. Скорее всего, в новом варианте Конституции полномочия президента будут гораздо скромнее.





- Полагаете, после ухода с поста Лукашенко планирует возглавить парламент, поэтому уже сейчас хочет усилить его роль?





- А это все равно ничего не даст.





Думаю, многие еще помнят те времена, когда руководитель парламента был главой государства… Дай Бог справиться с крикливым парламентом! Времени на все остальное просто не останется…





Скорее всего, речь может идти о создании влиятельного Совета безопасности, контролирующего все силовые структуры и не подчиняющегося ни президенту, ни парламенту.





- Лукашенко заявил, что основная цель конституционных изменений – "совершенствование системы управления…"





- Эти слова не несут никакой конкретики, лишь общий посыл.









- А когда вы думаете представить общественности свой вариант Конституции?





- Это можно сделать в самом ближайшем будущем. В течение двух месяцев. А может, и меньше времени понадобится. Фактически все основные положения были разработаны в Малой Конституции…





Что касается того, какую общественную поддержку получит наш проект, то сначала нужно его представить общественности, организовать дискуссию. Конечно, нужны информационные ресурсы, которые бы привлекли внимание к этому проекту.





Но альтернатива в любом случае должна быть! Мы не знаем, какой проект изменений и дополнений в Конституцию готовит власть. Все держится в тайне.





А мы намерены 10 декабря озвучить основные положения нашего проекта Конституции.