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В Минске изъяли 4 тысячи литра контрафактного спирта

06.12.2019 08:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске изъяли 4 тысячи литра контрафактного спирта
МВД Республики Беларусь

На одной из АЗС был задержан 44-летний белорус. В грузовом автомобиле он перевозил 800 пластиковых бутылей с этиловым спиртом общим объемом 4000 литров. Стоимость партии оценивается в 40 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Груз планировалось продать в Беларуси оптовыми партиями от 500 до 1000 литров. Вся продукция изъята для проведения экспертизы на предмет качества и безопасности для здоровья.

В отношении фигуранта составлен административный протокол за незаконное хранение и перемещение этилового спирта. 

В Минске изъяли 4 тысячи литра контрафактного спирта
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