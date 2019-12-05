Более трех десятков журналистов республиканских и региональных СМИ побывали в Скиделе

Источник материала: Ивьевский край

Город-спутник Гродно был выбран ключевой точкой пресс-тура по Гродненскому району неслучайно: здесь в следующем году пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села “Дажынкі”. Познакомиться с социально-экономическим потенциалом населенного пункта журналистам предложили на примере градообразующих предприятий, настоящих промышленных флагманов региона.









Председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский, общаясь с прессой, рассказал, что район лидирует по показателям сельского хозяйства не то что в области – в стране. Здесь нет ни одного убыточного сельхозпредприятия. Например, район способен полностью обеспечить сахарной свеклой Скидельский сахарный комбинат – одно из ведущих предприятий отрасли в республике.





САМЫЙ-САМЫЙ

В следующем году сахкомбинат отпразднует 70-летие. Это старейший сахарный завод в Беларуси. Здесь производят порядка 1200 тонн сладкого продукта в сутки. В 2015 году на предприятии открыта новая фабрика фасовки – самая современная в стране. На Скидельском сахарном комбинате оборудован и самый вместительный склад – 60 тысяч тонн. Аналогов ему в Беларуси снова-таки нет.









– Поначалу к таким объемам хранения специалисты со стороны относились скептически, дескать, продукт будет залеживаться, – рассказал журналистам во время посещения цеха готовой продукции заместитель генерального директора ОАО «Скидельский сахарный комбинат» по идеологии и социальным вопросам Александр Познанский. – Но дело вот в чем: раньше в период повышенного покупательского спроса, когда сахар буквально сметали с магазинных полок для варенья и других заготовок, очередь на реализацию продукции комбинат расписывал минимум на три недели вперед. Сейчас такого нет – на складе хранится достаточно товара, чтобы удовлетворить потребительский ажиотаж.







Долгое время сахарный комбинат экспортировал внушительный процент своей продукции на российский рынок. Но сейчас в России наблюдается перепроизводство сахара и закономерное падение цен. Приходится искать новые рынки сбыта – ведутся переговоры с Китаем, прорабатываются варианты поставки товара в страны Африки. Процесс непростой, утверждают здесь, но тот, кто настойчиво движется вперед, обязательно достигает цели.













ПРОДУКТ БЕЗ СОИ

Открыть доступ к китайскому рынку пытается и филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». Пока этот вопрос в проработке на перспективу. А вот первые пробные поставки в украинские Донецк и Луганск планируют осуществить уже на следующей неделе и очень надеются, что колбасная продукция придется украинцам по вкусу.





В мясоперерабатывающем цеху предприятия, куда удалось заглянуть журналистам, производят порядка 300 тонн колбас в месяц. Это лишь одно, но важное прибыльное звено большого производственного механизма. Готовят здесь колбасы и полуфабрикаты не только из чистой птицы, но и с добавлением свинины. В производственном ассортименте преимущественно «варенка». При этом, по словам главного технолога по промышленной переработке Елены Котченко, ни в одном рецепте нет сои. На 100 килограмм сырья согласно технологии производства здесь приходится 50% воды и только 2-3 килограмма добавок, что некоторых не на шутку удивляет.





На Скидельской птицефабрике сегодня работают порядка 1700 человек. К сожалению, на предприятии не хватает собственных кадров. Рабочих на корпоративных автобусах привозят на смену из Гродно, Щучинского, Волковысского, Мостовского районов.





– Идет нешуточная борьба за кадры. Поэтому стремимся организовать максимально привлекательные условия труда для своих работников, – пояснилдиректор филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Юрий Севко. – К примеру, в убойном цеху заработная плата составляет порядка 1400 рублей. Плюс людям полагаются бесплатные обеды.

ШКОЛУ НЕ УЗНАТЬ

Заключительной точкой на маршруте пресс-тура стала СШ №1 г. Скиделя. Журналисты стали первыми гостями, которых приняла самая старая и большая школа города после масштабной реконструкции. Еще несколько лет назад библиотека здесь находилась в отдельном здании на улице. Сегодня в школе создан современный информационно-библиотечный центр, открыт самый большой в области школьный спортзал, а бывшие выпускники и вовсе перестали узнавать классы, где когда-то учились.









Социальная инфраструктура в городе-спутнике продолжит развиваться. Постепенно преображаться будут и другие учреждения образования города, а в следующем году в Скиделе появится еще и долгожданный новый детский сад.

























"ГП".