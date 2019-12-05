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Библиотека приглашает поучаствовать в новогодней ретро-выставке
06.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Академическая библиотека обращается ко всем с традиционной декабрьской просьбой – совместными усилиями организовать ретро-выставку ёлочных игрушек, почтовых открыток, новогодних костюмов, а также новогодних украшений, выполненных своими руками. Поможем представить детям, как украшали елки их папы и мамы, бабушки и дедушки в прошлом XX веке.
Вспомните, пожалуйста, где хранятся старые игрушки, Деды Морозы, Снегурочки, с которыми вы в юном возрасте встречали зимние праздники и приносите их в академическую библиотеку со своими новогодними воспоминаниями.
Ждем вас до 18 декабря с 8.00 до 17.00
Кабинет №8, второй этаж
Ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
Сохранность всех украшений и предметов гарантируем!
Библиотека им. Д.Р. Новикова
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Академическая библиотека обращается ко всем с традиционной декабрьской просьбой – совместными усилиями организовать ретро-выставку ёлочных игрушек, почтовых...
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