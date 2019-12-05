Библиотека приглашает поучаствовать в новогодней ретро-выставке

Источник материала: Горецкий вестник

Академическая библиотека обращается ко всем с традиционной декабрьской просьбой – совместными усилиями организовать ретро-выставку ёлочных игрушек, почтовых открыток, новогодних костюмов, а также новогодних украшений, выполненных своими руками. Поможем представить детям, как украшали елки их папы и мамы, бабушки и дедушки в прошлом XX веке.







Вспомните, пожалуйста, где хранятся старые игрушки, Деды Морозы, Снегурочки, с которыми вы в юном возрасте встречали зимние праздники и приносите их в академическую библиотеку со своими новогодними воспоминаниями.

Ждем вас до 18 декабря с 8.00 до 17.00

Кабинет №8, второй этаж

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья)







Сохранность всех украшений и предметов гарантируем!

Библиотека им. Д.Р. Новикова