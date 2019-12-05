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Библиотека приглашает поучаствовать в новогодней ретро-выставке

06.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Академическая библиотека обращается ко всем с традиционной декабрьской просьбой – совместными усилиями организовать ретро-выставку ёлочных игрушек, почтовых открыток, новогодних костюмов, а также новогодних украшений, выполненных своими руками. Поможем представить детям, как украшали елки их папы и мамы, бабушки и дедушки в прошлом XX веке.

 

Библиотека приглашает поучаствовать в новогодней ретро-выставке

 

 

Вспомните, пожалуйста, где хранятся старые игрушки, Деды Морозы, Снегурочки, с которыми вы в юном возрасте встречали зимние праздники и приносите их в академическую библиотеку со своими новогодними воспоминаниями.

 

 

Ждем вас до 18 декабря с 8.00 до 17.00

Кабинет №8, второй этаж

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья)

 

Библиотека приглашает поучаствовать в новогодней ретро-выставке

 

Сохранность всех украшений и предметов гарантируем!

 

Библиотека им. Д.Р. Новикова


 
 
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  Академическая библиотека обращается ко всем с традиционной декабрьской просьбой – совместными усилиями организовать ретро-выставку ёлочных игрушек, почтовых...
 
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