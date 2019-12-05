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КГБшники во власти: получилась ли у них карьера чиновника?

06.12.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спойлер: в целом скорее нет, чем да.

КГБшники во власти: получилась ли у них карьера чиновника?
Вместо Натальи Кочановой Администрацией президента начинает руководить генерал-майор КГБ Игорь Сергеенко. В истории независимой Беларуси это не первый приход чекиста на пост чиновника. «Белорусский партизан» изучил, чем закончились предыдущие попытки КГБшников сделать успешную карьеру вне спецслужб.

Урал Латыпов: первый чекист в руководстве Администрации президента



Татарин по национальности 15 лет служил в органах КГБ СССР. Сразу после избрания президентом Лукашенко сделал Латыпова своим помощником и, уверившись в его способностях, повысил до министра иностранных дел. 

С 2001-го по 2004-й Латыпов руководил Администрацией президента. Бывший чекист был одним из тех, кто успешно укоренял жесткую вертикаль власти. 

Вместе с тем Латыпов, как и молодой Путин, при встречах с журналистами и оппозиционно настроенными людьми умел представать человеком просвещенным и чуть ли не либералом.

Станислав Князев: карьера чиновника не получилась 



Уроженец Новосибирска в 90-е руководил управлением военной контрразведки КГБ Беларуси. Несколько лет пробовал поработать в бизнесе, но потом перешел преподавателем в Институт национальной безопасности. 

В 2001 году Князева назначили первым заместителем Латыпова в Администрации президента. Покинул он свой пост раньше шефа – якобы по состоянию здоровья.

После этого Князев много лет работал ректором в Академии управления при президенте и университете «МИТСО».

Геннадий Невыглас: два года вне силовых структур



Невыглас – слева 

Уроженец Полесья был пограничником, но при этом окончил высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Оставив службу, в 2000-х работал на высоких постах в силовых структурах, пока в 2006 году Лукашенко не решил сделать его главой Администрации президента.

На этом посту Невыглас задержался на два года. После взрыва на День независимости-2008 у стелы «Минск-город-герой» Лукашенко его уволил вместе с госсекретарем Совбеза Шейманом, обвинив обоих в том, что они «ни черта не сделали».

На этом чиновничья карьера Невыгласа закончилась.

Анатолий Тозик: будоражил чудными идеями всю страну 


 
Еще один уроженец Полесья работал в белорусском КГБ в 80-е и 90-е. Во власти запомнился, прежде всего, активностью на двух постах –  председателя Комитета Госконтроля и вице-премьера.

Долгое время был автором самых чудных идей в среде номенклатуры. Тозик предлагал ввести небольшую плату за посещение поликлиники (чтобы побороть очереди), «реально загрузить» школьников, ввести материальную ответственность детей перед своими пожилыми родителями…

Под конец карьеры чиновника не выдержал даже Лукашенко, обвинивший Тозика в том, что он «будоражит всю страну».

Степан Сухаренко: успешного дипломата из него не получилось


Белорус по национальности служил в КГБ около двадцати лет. «Прославился» своими заявлениями накануне президентских выборов-2006. Глава Комитета госбезопасности сказал, что уличные протесты будут приравниваться к терроризму, и сообщил о боевиках, которые намеревались отравить минчан с помощью крыс.

Но уже спустя год Лукашенко его уволил, раскритиковав методы работы КГБ.

Сухаренко уехал послом в Армению, но ничем на этой должности за семь лет не запомнился. После этого оставил дипломатическую службу. 

В прошлом году Сухаренко уволился из Банка Развития, где возглавлял управление безопасности и защиты информации.

Игорь Шуневич: стал своим в МВД


 
Уроженец Луганской области до 2012 года работал в КГБ, пока его не решили сделать первым замминистра внутренних дел. Отторжения приход бывшего чекиста в МВД не вызвало и Шуневича очень скоро повысили до министра.

Главой МВД он проработал 7 лет. Больше него пост министра внутренних дел в независимой Беларуси занимал только Владимир Наумов.

До последнего года работы Лукашенко регулярно нахваливал Шуневича. Но в 2019-м упорство и нежелание признавать ошибки со стороны бывшего чекиста надоели и ему.
 
Теги: Минск
 
 
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