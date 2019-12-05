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Приглашаем всех на мероприятия акции «Церемония зажжения новогодней елки» на площадь в г.п. Вороново
06.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
7 декабря в 16.00 Деды Морозы пройдут от городского парка по улицам Вороново, чтобы пригласить всех на торжественное зажжение праздничной иллюминации на главной елке района. Кульминационному моменту на площади будут предшествовать театральное представление, игровая программа и мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. А в 17.00 Вороново в числе всех регионов Принеманья засияет новогодними огнями.
ПРИХОДИТЕ!
Зажжем вместе!
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Приглашаем всех на мероприятия акции «Церемония зажжения новогодней елки» на площадь в г.п. Вороново
7 декабря в 16.00 Деды Морозы пройдут от городского парка по улицам Вороново, чтобы пригласить всех на торжественное зажжение праздничной иллюминации на главной елке...
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