«Пять звезд» от Белгосстраха

Источник материала: Вороновская газета





Александра Поболь, Ольга Кушелевич, Ольга Бобина,

Ирина Клочко, Гражина Огар и Мария Соколовская.

Крупнейшая страховая организация Беларуси — Белгосстрах — на днях отпраздновала свое 98-летие. Все это время она стабильно удерживает передовые позиции на страховом рынке страны, имеет репутацию надежного партнера, пользуется доверием у клиентов. Сегодня ее сотрудники отмечают свой профессиональный праздник. Накануне этой даты директор представительства Белгосстраха по Вороновскому району Гражина Огар рассказала журналистам «ВГ» о некоторых аспектах деятельности организации.

— В реалиях современной жизни, считаю, без страхования нельзя обойтись. Люди должны быть заинтересованы в обеспечении сохранности своей жизни, здоровья, имущества, наперед думать о том, как в случае ущерба не остаться в минусе. А мы страхуем все: дома и квартиры, домашнее имущество и бытовую технику, автомобили и здоровье. С нами очень удобно — наш сотрудник придет к вам сам.

— Какие новинки в страховании, на Ваш взгляд, были бы полезны и интересны клиентам представительства?

— Несомненно, автовладельцев радует введенный с 1 сентября увеличенный до 800 евро размер страховой выплаты при оформлении дорожно-транспортных происшествий без вызова сотрудников ГАИ. Удобно то, что договор внутреннего страхования можно заключать в электронном виде. Как плюс и то, что расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденных деталей осуществляется без учета износа при замене поврежденных деталей рулевого управления, тормозной системы, систем активной безопасности.

В текущем году Белгосстрах разработал и ввел в действие новый страховой продукт «Добровольное страхование туристов (комплексное)», или «Страховка 5 звезд». Она пригодится тем, кто отправляется за границу, ведь на это время можно реально защитить себя от всевозможных рисков. Для этого нужно заключить всего лишь один договор страхования: от несчастных случаев и болезней, утраты или повреждения домовладения или квартиры, причинения вреда имуществу соседей, расходов, связанных с технической помощью автомобилю, с досрочным возвращением в Беларусь, от отмены или задержки рейса, багажа и др. В зависимости от предпочтений по страхованию услуга в сутки обойдется от 0,52 до 1,14 евро.

— Гражина Францевна, насколько услуги страхования востребованы у вороновчан?

— Скажу честно, с каждым годом работать в нашей сфере все сложнее и сложнее. Основная тому причина — заметное уменьшение количества жителей нашего района, особенно в сельской местности. Почему-то не спешит заключать договора страхования в отношении своей собственности городское население. Однако произойти может разное. К примеру, нередки случаи залития квартир по вине соседей. При наличии договора добровольного страхования человек может рассчитывать на помощь нашей страховой компании. Поэтому всем рекомендую заранее позаботиться о его наличии. Всего за 2 рубля в месяц мы берем на страхование вашу квартиру, домашнее имущество и ответственность перед соседями в случае, если именно вы являетесь виновной стороной в ситуации, когда соседская квартира «поплыла». Оплатить можете в любом отделении банка, Белпочты, а также через ЕРИП.







Виталий Филипчик, Данута Поболь, Валентина Валюкевич,

Татьяна Войшнис и Олег Будревич.

— Во многом продвижение ваших услуг зависит от страхового агента…

— Безусловно. Поэтому страховой агент должен быть энергичным, знающим свое дело, вежливым, внимательным, а еще — хорошим психологом. Думаю, большинство наших сотрудников обладают такими качествами.

Коллектив наш небольшой, чуть более тридцати человек. Работают все слаженно, выполняют прогнозные показатели. Так, за одиннадцать месяцев они составили 104,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. Порадовала Валентина Ковальчис, достойно представив нашу организацию на конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Она вошла в тройку победителей в номинации «Лучший агент среди представительств с численностью жителей менее 30 тысяч человек». Награду Валентина Викторовна получала в г. Гродно из рук заместителя генерального директора Белгосстраха. К празднику за высокие достижения в области страхования Благодарность филиала Белгосстраха по Гродненской области объявлена Фелиции Ясюкайтис.

Всегда приятно принимать звонки от благодарных клиентов. «Оперативно, внимательно, корректно…» — эти слова часто звучат в адрес ведущего оценщика Олега Будревича. К тому же, он успевает качественно оказывать услуги и в Ивьевском районе, где нет такого специалиста.

Кроме того, что работаем сообща, мы умеем интересно и насыщенно организовать свой досуг. Никогда не дадут заскучать наши несменные организаторы Виталий Филипчик, Данута Поболь и Павел Рожановский. Много приятных впечатлений и воспоминаний остается у нас после совместных экскурсий. Они еще больше сплачивают коллектив, заряжают его энергией на трудовые будни.

Поздравляю всех коллег, ветеранов отрасли с профессиональной датой! Пусть клиент всегда будет доволен нашей работой и нас ждут новые победы. Пусть все желания сбываются, на жизненном пути никогда не происходят страховые случаи, а счастье и радость будут безграничными.

Марина КОНДАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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