Associated Press: Переговоры стран ОПЕК закончились безрезультатно

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман и другие официальные лица покинули совещание, не сообщив о результатах переговоров. Ожидается, что члены ОПЕК продолжат сокращать добычу нефти, как было запланировано ранее. В настоящее время нефтедобывающие страны сократили добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.





Саудовская Аравия больше других стран сократила объемы добычи нефти. Однако некоторые страны, такие как Ирак, нарушают соглашение и добывают больше, чем было договорено. Аналитики считают, что если некоторые страны не соблюдают действующие договоренности, то сокращать добычу нефти будет бессмысленно



