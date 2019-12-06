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Associated Press: Переговоры стран ОПЕК закончились безрезультатно

07.12.2019 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страны, входящие в ОПЕК, завершили переговоры без объявления о предстоящих планах по сокращению производства нефти, что стабилизировало бы мировые цены на топливо. Об этом сообщают Киоко Метцер и Девид МакХьюдж в издании Associated Press , информирует enovosty.com.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман и другие официальные лица покинули совещание, не сообщив о результатах переговоров. Ожидается, что члены ОПЕК продолжат сокращать добычу нефти, как было запланировано ранее. В настоящее время нефтедобывающие страны сократили добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Саудовская Аравия больше других стран сократила объемы добычи нефти. Однако некоторые страны, такие как Ирак, нарушают соглашение и добывают больше, чем было договорено. Аналитики считают, что если некоторые страны не соблюдают действующие договоренности, то сокращать добычу нефти будет бессмысленно
 
 
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Страны, входящие в ОПЕК, завершили переговоры без объявления о предстоящих планах по сокращению производства нефти, что стабилизировало бы мировые цены на...
 
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